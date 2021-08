Voici comment Kylie Jenner et Travis Scott se préparent à l’arrivée de leur deuxième bébé

La femme d’affaires de 24 ans a révélé il y a quelques mois qu’elle ressentait une grande pression pour donner un frère à sa fille, mais jusqu’à cette date, il n’y avait pas de plan défini.

“Tous mes amis me font pression à ce sujet … Ils adorent Stormi. Je ressens vraiment la pression de lui donner un frère, mais il n’y a aucun plan”, a-t-il déclaré dans une interview pour Harper’s Bazaar.

Kylie Jenner. (Instagram / Kylie Jenner.)

Il y a quelques jours, Kylie Jenner a organisé une célébration pour son 24e anniversaire dans son manoir entourée de sa famille et de ses amis les plus proches. Le plus petit du clan Kardashian-Jenner a jeté la maison par la fenêtre, mais, parce que nous sommes toujours dans une pandémie, la mère de Stormi a décidé d’organiser une fête intime intime, ce que bien sûr la matriarche Kris Jenner et les autres ne pouvaient pas manquer d’elle sœurs célèbres.

De plus, dans le cadre de la célébration, elle a lancé sa nouvelle ligne de maquillage 24k Gold Birthday Collection. Pour l’image officielle de la collection, la femme d’affaires a posé lors d’une séance photo où elle était spectaculaire dans un bikini doré. L’or était le protagoniste des photos car il souligne la palette de couleurs qu’elle a choisie pour cette édition du kit de maquillage.