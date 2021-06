Voici comment la croix catastrophique imminente de Bitcoin pourrait être un contre-signal d’achat

in

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

La succession de fortes corrections de Bitcoin (BTC) par rapport à son plus haut historique à 64 900 $ a rendu le sentiment des investisseurs négatif, du moins à court terme. Alors que certains analystes pensent que le fond a peut-être été atteint, d’autres mettent en garde contre un nouveau déclin en raison du modèle « Croix de la mort » qui, au moment de la rédaction, est sur le point d’être achevé.

Pour les nouveaux commerçants, le nom de la croix de la mort lui-même apporte beaucoup de négativité et un sentiment de malheur imminent. Ce sentiment peut déclencher la panique lors de la vente, surtout si le marché a déjà traversé une phase baissière avant que la configuration ne soit détectée.

Cependant, une croix de la mort est-elle quelque chose à craindre ou est-ce une boule de cristal qui donne aux traders une idée du moment où une baisse est imminente ?

Voyons à l’aide de quelques exemples.

Qu’est-ce qu’une croix de mort et quelle est sa précision ?

Le croisement de la mort se forme lorsqu’une moyenne mobile de période plus rapide, généralement la moyenne mobile simple de 50 jours, passe en dessous de la moyenne mobile à plus long terme, généralement la SMA de 200 jours.

Graphique journalier LTC / USD. Source : TradingView

Le croisement est baissier car il montre que la tendance haussière a changé de direction. Les grands investisseurs institutionnels n’achètent généralement pas dans un marché en baisse tant qu’un fonds n’est pas confirmé. De ce fait, les achats sont épuisés et les investisseurs occupant des positions se précipitent en raison de la panique, aggravant la baisse.

Avant d’examiner quelques exemples de croix de la mort sur les marchés des crypto-monnaies, voyons comment le modèle a affecté l’indice S&P 500 entre 1929 et 2019. Selon Dorsey, Wright & Associates, LLC, la baisse moyenne après la formation de la croix de la mort est de 12,57 % et la baisse moyenne est beaucoup plus faible à 7,75 %.

Cependant, si l’on ne considère que la période postérieure à 1950, la baisse moyenne est inférieure à 10,37 % et la médiane est de 5,38 %.

Bien que ces chiffres ne soient pas surprenants, en particulier pour les traders de crypto habitués à la volatilité, la convergence baissière de ces deux moyennes mobiles ne doit pas être prise à la légère.

L’histoire montre que la croix de la mort a conduit à certains cas de chutes massives des indices boursiers américains.

Après la croix de la mort le 19 juin 1930, le S&P 500 a chuté de 78,84 % avant de toucher le fond le 15 septembre 1932. La prochaine terrible croix de la mort est venue avec une correction de 53,44 % qui s’est produite entre le 19 décembre 2007 et le 17 juin. 2009.

Cela montre comment, dans certains cas, la croix de la mort a pu prédire une forte correction. Cependant, deux fortes baisses de plus de 50 % au cours d’une histoire de 90 ans suggèrent que le modèle n’est pas assez fiable pour susciter la peur instantanée chez les commerçants.

Croix de mort Bitcoin récentes

Les crypto-monnaies étant encore un marché naissant, les données disponibles sont limitées. Passons en revue quelques cas de croix de mort et comment cela a affecté Bitcoin.

Graphique journalier BTC / USD. Source : TradingView

Le croisement de décès le plus récent s’est produit le 26 mars 2020, lorsque la paire BTC / USD a clôturé à 6 758,18 $. Cependant, ce kill cross s’est avéré être un excellent signal d’achat de compteur, car la paire avait déjà atteint un creux de 2 semaines à 3 858 $ le 13 mars.

Avant cela, la paire avait formé une croix de la mort le 26 octobre 2019, lorsque le prix a clôturé à 9 259,78 $. À ce moment-là, la paire avait déjà corrigé 33% par rapport au sommet de 13 868,44 $ atteint le 26 juin 2019.

Après le croisement, la paire a touché le fond à 6 430 $ le 18 décembre 2019, subissant une baisse supplémentaire de 30%. Du sommet de 13 868,44 $ au creux de 6 430 $, la baisse totale a été d’environ 53 %.

Graphique journalier BTC / USD. Source : TradingView

Dans un autre scénario, le marché haussier rugissant du Bitcoin a atteint 19 891,99 $ le 17 décembre 2017 et le croisement de la mort s’est formé le 30 mars 2018, lorsque la paire a clôturé à 6 848,01 $. À ce moment-là, la paire avait déjà corrigé plus de 65% par rapport au plus haut historique de l’époque.

La vente s’est poursuivie par la suite et le creux du marché baissier s’est formé à 3 128,89 $ le 15 décembre 2018. Cela signifiait une baisse supplémentaire d’environ 54 % par rapport au croisement des décès et une réduction totale de 84 % par rapport au sommet historique.

Les cas ci-dessus montrent comment le croisement de la mort se produit à la fin du cycle de marché baissier et les investisseurs qui attendent que le modèle se forme retournent beaucoup de bénéfices sur le marché. Dans le même temps, lancer des paris baissiers peut fonctionner pour les traders à court terme, mais pourrait s’avérer préjudiciable aux investisseurs à long terme.

Points clés à retenir

Les exemples montrent comment la croix de la mort est un modèle retardé, qui se forme lorsqu’une grande partie du déclin s’est déjà produite. Les investisseurs à long terme n’ont généralement pas besoin de paniquer s’ils voient la croix de la mort sur les graphiques quotidiens, mais c’est un signal pour être plus vigilant et peut-être préparer son portefeuille à se positionner pour une variété de résultats imprévus. .

Les croix de la mort peuvent aussi, parfois, être utilisées comme un contre-signal, donc lorsqu’elles sont détectées, les traders doivent rechercher d’autres indications sur le graphique pour détecter un éventuel creux.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.