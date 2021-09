Voici comment la durée de vie de la batterie de l’iPhone 13 se compare à celle de l’iPhone 12

Apple a annoncé mardi l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. La gamme apporte un certain nombre de changements notables à l’appareil phare d’Apple, notamment des encoches plus petites, des écrans plus lumineux et de meilleurs appareils photo. Mais le changement le plus utile peut aussi être le moins tape-à-l’œil. Chaque modèle d’iPhone 13 dispose d’une batterie plus grande que son homologue iPhone 12. Apple affirme que cela se traduira par une meilleure autonomie de la batterie sur toute la gamme iPhone 13.

Durée de vie de la batterie de l’iPhone 13 par rapport à la durée de vie de la batterie de l’iPhone 12

Lors de son discours lors de l’événement California Streaming mardi, Apple a révélé que “la plupart des utilisateurs bénéficieront” des améliorations suivantes de la durée de vie de la batterie par rapport à la dernière génération : l’iPhone 13 mini durera 1,5 heure de plus que l’iPhone 12 mini, l’iPhone 13 durera 2,5 heures de plus que l’iPhone 12, l’iPhone 13 Pro durera 1,5 heure de plus que l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 13 Pro Max durera 2,5 heures de plus que l’iPhone 13 Pro Max. Mais si nous creusons plus profondément, les changements semblent encore plus impressionnants.

“L’iPhone 13 a une puce plus rapide, des vitesses 5G plus rapides, un écran OLED plus lumineux et le système à double caméra le plus avancé jamais conçu sur un iPhone”, a déclaré Kaiann Drance, vice-président du marketing des produits iPhone, lors de l’événement. “Et avec toutes ces nouvelles capacités, la gamme iPhone 13 a une meilleure autonomie de batterie.”

Si vous vous dirigez vers les pages de spécifications techniques pour iPhone 13 et iPhone 13 Pro, vous pouvez trouver des détails encore plus précis sur la batterie respective de chaque modèle. Plus précisément, Apple indique combien de temps la lecture vidéo et audio doit durer sur chaque modèle. Voici la répartition :

iPhone 13 mini contre iPhone 12 mini

Lecture vidéo : 17 heures contre 15 heures Lecture audio : 55 heures contre 50 heures

iPhone 13 contre iPhone 12

Lecture vidéo : 19 heures contre 17 heures Lecture audio : 75 heures contre 65 heures

iPhone 13 Pro contre iPhone 12 Pro

Lecture vidéo : 22 heures contre 17 heures Lecture audio : 75 heures contre 65 heures

iPhone 13 Pro Max contre iPhone 12 Pro Max

Lecture vidéo : 28 heures contre 20 heures Lecture audio : 95 heures contre 80 heures

Comme vous pouvez le voir, ce sont clairement des améliorations notables à tous les niveaux. Apple attribue les améliorations de la durée de vie de la batterie à « l’A15 Bionic, des composants plus économes en énergie, une batterie plus grosse et des optimisations de puissance grâce à notre intégration matérielle et logicielle approfondie ».

Mieux encore, le seul sacrifice qu’Apple semblait faire était de rendre les téléphones un peu plus épais. Les quatre modèles d’iPhone 13 ont une épaisseur de 0,30 pouces (7,65 mm). Pendant ce temps, la gamme iPhone 12 avait une épaisseur de 0,29 pouce (7,4 mm). Pour deux heures d’autonomie supplémentaire, je suis prêt à accepter un quart de millimètre supplémentaire d’épaisseur. De plus, l’iPhone 11 mesurait 8 mm d’épaisseur et nous avons survécu à cela.