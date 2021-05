Voici comment la fonction de synchronisation multi-appareils de WhatsApp pourrait fonctionner

Plus de détails sur la migration de chat et la fonction de synchronisation de WhatsApp ont émergé. Les détails suggèrent qu’il s’agit d’un rouage clé dans la prise en charge multi-appareils plus large de WhatsApp.

Le mois dernier, les rapports sur la fonction de migration de l’historique des discussions de WhatsApp entre iOS et Android ont fait la une des journaux. Maintenant, des détails sur la façon dont ce processus fait partie du système multi-appareils de l’application de chat peuvent fonctionner ont émergé.

Selon l’info-bulle WABetaInfo, les détails de la fonctionnalité sont présents dans la version bêta 2.21.10.6. Une fois les données migrées vers un deuxième appareil, les deux appareils seront liés au même compte WhatsApp et resteront synchronisés. Cela suggère que la migration par chat pourrait être la première étape pour activer la fonctionnalité multi-appareils de WhatsApp si un utilisateur souhaite utiliser son compte sur deux appareils avec des systèmes d’exploitation différents.

Notamment, la synchronisation reflétera les données et les actions WhatsApp des utilisateurs sur les deux appareils. Selon le rapport, la suppression d’un message spécifique dans un groupe le supprimera des deux appareils. Les messages épinglés ou suivis seront également visibles sur les deux appareils. Les messages envoyés sur un téléphone seront également visibles depuis un autre.

Cependant, certaines actions ne sont pas encore synchronisées, selon WABetaInfo. La suppression d’un «message spécifique pour vous» sur un appareil ne le supprimera pas sur le deuxième appareil, ni ne supprimera une discussion entière. On ne sait pas pourquoi c’est le cas. Il est possible que WhatsApp veuille intégrer une redondance de base en cas de suppression accidentelle. Étant donné que cette fonctionnalité est encore en développement, ces bizarreries peuvent être des plis qui doivent être corrigés.

La fonction de migration de chat a été découverte pour la première fois en avril, tandis que les premiers détails de la prise en charge multi-appareils prévue de WhatsApp sont apparus en 2020. Rien n’indique que l’un ou l’autre fera ses débuts aux heures de grande écoute de si tôt.