Voici comment la grève #ADayOffTwitch a eu un impact sur les heures de visionnage sur Twitch appartenant à Amazon

Les participants à l’arrêt de travail du 1er septembre ont été encouragés à retweeter et à diffuser cette image, montrant l’objectif de l’événement. (Image ADayOffTwitch)

Le 1er septembre a vu une grève d’une journée de certains des streamers les plus populaires sur Twitch, et selon les chiffres publiés jeudi matin, il a fallu une coupure profonde du contenu du réseau pour la journée.

La grève, organisée avec le hashtag #ADayOffTwitch, a demandé aux participants de rester complètement hors de Twitch pendant 24 heures complètes, dans le but de motiver la direction du réseau appartenant à Amazon à prendre des mesures plus proactives contre les acteurs abusifs sur la plate-forme.

Jeudi matin, la manifestation semble avoir eu un impact. La start-up basée à Seattle, Gamesight, a analysé le trafic sur Twitch au cours du 1er septembre et, par rapport aux jours précédents, le trafic de Twitch a connu une hausse notable.

À midi, le 1er septembre, les téléspectateurs de Twitch avaient regardé environ 500 000 heures d’émissions de moins que la veille, sur 50 000 chaînes actives de moins. Alors que Twitch a encore confortablement craqué 3 millions d’heures de téléspectateurs pour la journée, son trafic global a pris un coup statistiquement perceptible.

Il existe d’autres facteurs qui pourraient également expliquer le ralentissement, comme de nombreux systèmes scolaires qui redémarrent pour l’année, mais il y a suffisamment de baisse entre mardi et mercredi pour qu’il semble prudent d’en attribuer une grande partie à la manifestation. Selon SullyGnome, le tracker indépendant de Twitch, le 1er septembre était le 3e jour le plus bas de l’année pour l’audience de Twitch.

Twitch lui-même n’a pas encore parlé du sujet, bien qu’il ait déplacé le début officiel de sa vente annuelle “Subtember” au 2 septembre. Il a encouragé les utilisateurs concernés de son site à consulter sa page d’information sur la lutte contre les attaques ciblées, mais a encore à avancer publiquement sur l’une des améliorations suggérées par les participants à la manifestation. Il a tweeté le 20 août qu’il “travaillait dur pour faire de Twitch un espace sûr pour les créateurs”.

Le principal problème à résoudre était une activité qui est désormais appelée « raids haineux ». Twitch a introduit fin mai un nouvel ensemble de balises, telles que noir, handicapé et transgenre, destinées à aider les streamers et le public à trouver des communautés sur la plate-forme.

Cela a également eu pour effet secondaire de permettre aux trolls en ligne de trouver plus facilement leurs types de cibles préférés.

Twitch a une commande, /raid, qu’un streamer peut utiliser pour envoyer tout son public à la fois vers une autre chaîne. Il est conçu comme un outil avec lequel les streamers peuvent se mettre en réseau avec d’autres diffuseurs, ou pour donner à leur public quelque chose d’autre à regarder à la fin de leur émission.

Dans un raid haineux, la même commande est utilisée pour inonder soudainement le chat en direct d’un streamer ciblé avec des messages abusifs, ciblant généralement les diffuseurs qui sont des personnes de couleur et/ou LGBTQA+.

De nombreux raiders en question sont allés jusqu’à enregistrer des dizaines voire des centaines de comptes de « bots » automatisés sur Twitch, afin de donner le plus de maux de tête possible au streamer ciblé. Il est facile pour quelqu’un d’interdire une seule personne dans une chaîne Twitch, mais pas des centaines à la fois, dont beaucoup utilisent des intégrations d’images ou des fautes d’orthographe délibérées pour contourner la modération automatisée et les filtres de contenu.

Cela peut être particulièrement difficile pour les partenaires et affiliés Twitch à temps plein, qui produisent du contenu en direct pour la plate-forme dans le cadre de leur travail quotidien. Un amateur ou un utilisateur occasionnel peut simplement fermer la fenêtre du navigateur et faire autre chose, mais les raids haineux ont effectivement fermé les programmes de diffusion des partenaires concernés.

L’un de ces partenaires, le streamer axé sur l’horreur RekItRaven, a finalement organisé un hashtag, #TwitchDoBetter, pour discuter du problème. Alors que la situation continuait de dégénérer sans qu’aucune action visible significative ne soit prise par Twitch lui-même, le même hashtag a finalement donné lieu à la manifestation #ADayOffTwitch.

Les participants de haut niveau à #ADayOffTwitch comprenaient Hasan “Hasanabi” Piker des Jeunes Turcs, l’émission de RPG en direct Into the Motherlands, la personnalité Internet Meg Turney et Penny Arcade’s Acquisitions Incorporated, qui diffuse habituellement de nouveaux épisodes le mercredi.