Voici comment la mode prend d’assaut le royaume NFT

Dolce & Gabbana établit un nouveau record de ventes NFT qui montre le grand potentiel de ce marché pour l’industrie de la mode. La Collezione Genesi NFT a établi un nouveau record de vente rapide. La grande maison de couture a également montré sa puissance dans l’industrie du NFT.

Quatre articles de la collection de neuf pièces, comprenant à la fois des articles physiques et numériques, se sont très bien vendus, et les enchères pour les autres seront bientôt fermées. Tous les articles NFT de cette collection sont conçus par le duo de mode Domenico Dolce et Stefano Gabbana en collaboration avec UNXD.

Les articles de mode brillent toujours

L’industrie du NFT mûrit très rapidement, avec de nombreux artistes, entreprises et marques rejoignant le mouvement. Ils ont reconnu le pouvoir de cette industrie et essaient d’en faire partie très rapidement.

L’industrie de la mode est parmi les meilleures qui peuvent profiter de la croissance du marché ici. Il y a beaucoup d’amateurs de mode dans le monde qui sont prêts à payer pour acheter un NFT d’une marque connue.

📈 7 enchères en moins, 2 à venir. 1169.399 ETH en ventes. Toutes sortes d’histoires se font avec la première collection NFT de Dolce&Gabbana avec @UNXD_NFT. 👑 Il reste 2 couronnes magiques : la couronne du lion et la couronne du doge. Qui a le ? ⏰ Il reste 20 heures.https://t.co/wwotGOC0iH pic.twitter.com/vqMU0ZH13U – Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) 29 septembre 2021

La maison de couture D&G a récemment très bien montré le potentiel. Une collection de neuf objets conçus personnellement par Domenico Dolce et Stefano Gabbana est en vente aux enchères, et quatre d’entre eux se sont vendus très rapidement.

La nouvelle collection NFT de Dolce & Gabbana a deux thèmes. L’un d’eux est lié à Venise et au design du verre, et l’autre à la tradition du toast. La nouvelle décision et le nouveau plan de D&G d’offrir des NFT est un très bon signe d’évolution pour l’industrie de la mode. De plus, cela peut aider la marque à retrouver un peu sa notoriété après le scandale raciste de l’année dernière qui a fait perdre une grosse part de marché en Chine. Quatre des articles NFT ont été vendus et ont généré un cumulatif de 1,17 million de dollars.

D&G n’est pas la première marque de mode à rejoindre l’industrie du NFT. Digitalax, RTFKT Studios et The Fabricant ont récemment lancé des plans sur le marché et amènent les créateurs de mode numériques ici.

Pransky est l’un des acheteurs d’articles D&G NFT. Il a acheté The Golden Impossible Jacket et The Impossible Tiara pour 99 ETH chacun.

La mode numérique connaît les premiers pas dans le nouveau monde. Avec le concept de métaverse qui se développe à une vitesse très rapide, nous pouvons nous attendre à ce que davantage de personnes recherchent des objets portables de valeur dans ce nouveau monde. Davantage de grandes marques peuvent venir sur le marché et vendre leurs précieux produits numériques sur les places de marché NFT.

