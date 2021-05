Voici comment la NASA recherchera de l’eau sur la Lune – .

La Lune de la Terre est minuscule par rapport à notre planète elle-même, mais elle est suffisamment grande pour que nos efforts pour l’explorer n’aient vraiment fait qu’effleurer la surface. Autrefois considérée comme un peu plus qu’une roche pâle, poussiéreuse et couverte de cratères, les chercheurs ont progressivement révélé que la Lune était en fait un endroit assez spécial. L’eau, que nous n’avons jamais associée à la Lune, peut en fait être abondante, bien qu’elle soit probablement enfermée sous forme de glace dans le sol lunaire appelé régolithe. Désormais, dans le cadre du programme Artemis de la NASA qui verra les humains revenir sur la Lune dans les années à venir, l’agence spatiale prévoit de lancer sa mission VIPER d’ici la fin de 2023.

VIPER, qui signifie Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, est un robot qui sera envoyé au pôle sud de la Lune pour rechercher des ressources qui pourraient être utilisées pour de futures missions. L’idée est simple: si la Lune a des ressources que les missions dans l’espace lointain peuvent utiliser, s’arrêter sur la Lune pour collecter ces ressources avant de s’enfoncer plus profondément dans le système solaire a beaucoup de sens. De plus, si nous espérons un jour nous installer sur la Lune de manière permanente ou temporaire, nous aurons besoin de ressources que la Lune elle-même pourra peut-être fournir.

La mission est importante pour l’avenir des voyages spatiaux humains, car elle pourrait changer la façon dont la NASA prévoit des voyages plus profonds dans l’espace, mais à court terme, elle révélera les ressources disponibles pour les astronautes Artemis lorsqu’ils arriveront finalement sur la Lune. .

«Les données reçues de VIPER ont le potentiel d’aider nos scientifiques à déterminer des emplacements précis et des concentrations de glace sur la Lune et nous aideront à évaluer l’environnement et les ressources potentielles au pôle sud lunaire en préparation pour les astronautes Artemis», Lori Glaze de la NASA. La Division des sciences planétaires a déclaré dans un communiqué. «C’est encore un autre exemple de la façon dont les missions de science robotique et l’exploration humaine vont de pair, et pourquoi les deux sont nécessaires alors que nous nous préparons à établir une présence durable sur la Lune.»

Le rover sera équipé de forets spécialisés pour échantillonner la surface lunaire, d’instruments pour étudier le matériau et découvrir des volatiles qui pourraient être utiles, et pour la première fois… des phares.

«La conception de VIPER appelle à utiliser les premiers phares sur un rover lunaire pour aider à explorer les régions ombragées en permanence de la Lune», écrit la NASA. «Ces zones n’ont pas vu la lumière du soleil depuis des milliards d’années et sont parmi les zones les plus froides du système solaire. Fonctionnant à l’énergie solaire, VIPER devra rapidement contourner les fluctuations extrêmes de lumière et d’obscurité au pôle sud lunaire.

À l’heure actuelle, la NASA veut lancer la mission d’ici la fin de 2023. Les plans de l’agence spatiale incluent l’envoi d’humains sur la Lune d’ici 2024, mais cette date a toujours semblé un peu irréaliste. À l’avenir, il est sage de s’attendre à ce que cette date change, mais au moins, nous pourrons assister à une croisière en rover sur la Lune en attendant.

