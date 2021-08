Voici comment la pénurie de puces affecte l’industrie automobile | Moteur

Toyota a été la dernière marque à annoncer cela pour ses usines, car elle n’a pas de puces à inclure dans ses véhicules. Qu’est-ce qui se passe?

Il y a des années, un moteur, quatre roues et un volant étaient tout ce dont vous aviez besoin pour construire une voiture. De nos jours, ils sont sophistiqués plates-formes informatiques, et pénurie de copeaux Cela les affecte autant ou plus que les ordinateurs, les mobiles ou les consoles.

Cette pénurie de semi-conducteurs dure depuis des mois et on ne sait pas quand il se terminera. NVIDIA et TSMC parlent d’au moins jusqu’en 2023.

La dernière victime est le plus grand constructeur automobile mondial, Toyota, qui a annoncé une baisse de 40 % de sa production en septembre, de 900 000 à 540 000 voitures, car il n’a pas assez de jetons. Mais toutes les marques ont les mêmes problèmes.

La plupart optent pour réduire la production afin de ne pas affecter les emplois. Mais en Espagne, beaucoup choisissent la fermeture totale des usines pendant des jours, et même ERTE. En Galice, l’industrie automobile a relevé un ERTE à 10 000 salariés, arguant de la crise des puces.

Cet été-là, d’autres constructeurs ont procédé à des arrêts :

Seat arrêtera la production de l’Audi A1 à Martorell certains jours. Volkswagen ferme la production pendant plusieurs jours en Navarre. Mercedes-Benz pour trois équipes à Vitoria. Ford rouvre à Almussafes après une pause de sept jours. Grupo Stellantis continuera avec des suspensions continues. Renault conservera son ERTE jusqu’au 30 septembre.

Pourquoi cette crise s’est-elle produite ?

De plus en plus de produits que nous utilisons dans la vie quotidienne incluent composants informatiques pour se connecter à Internet ou communiquer avec nos mobiles, et interagir avec nous.

Voitures, télévisions, bracelets, montres, enceintes… C’était quelque chose qui n’arrivait pas il y a quelques années. La demande de puces et de semi-conducteurs a considérablement augmenté dans presque toutes les industries.

Et si cela ne suffisait pas, la pandémie a agi comme un catalyseur. Le télétravail la demande d’ordinateurs portables, de PC, de webcams, de routeurs, etc. a augmenté. ET les gens passent plus de temps à la maison, ce qui augmente l’achat de consoles, mobiles, tablettes, téléviseurs, etc.

Le problème est que pratiquement tous les produits utilisent une série de puces de base et de semi-conducteurs communs à tous. Et il y a très peu de fabricants qui les fabriquent : Samsung, TMSC, Micron, Hynix et rien d’autre.Les délais d’attente pour les puces dépassent les quatre mois.

La seule solution est d’augmenter la fabrication, les grandes marques construisent de nouvelles usinesMais on parle de technologie de pointe, il faut des mois pour augmenter la production qui fonctionne déjà au maximum.

Cette pénurie de copeaux Cela oblige même les fabricants à changer les processeurs qu’utilisent leurs mobiles, comme le fait Samsung, ou à devoir réécrire tous les logiciels pour utiliser des puces moins demandées, comme le fait Tesla.

Nous en payons déjà les conséquences

Le pire de tout est que, comme toujours, qqui paie les conséquences sont les consommateurs.

Tout d’abord, nous souffrons un manque de stock. Depuis un an il est impossible d’acheter une carte graphique de jeu, ou une console PS5 ou Xbox Series X. Les rares qui existent tombent entre les mains de spéculateurs, qui utilisent des bots et autres pièges pour les prendre tous et les revendre ensuite sur eBay, Wallapop et autres pour le triple de leur prix :

Le monde du hardware traverse une période de grande incertitude, pour des raisons indépendantes de son propre marché. Sans stock de consoles ou de cartes graphiques de jeu, les joueurs ne peuvent pas faire le grand saut vers la nouvelle génération.

L’autre conséquence, encore plus redoutée, est que comme il y a peu de stock et une forte demande, les prix montentLe matériel informatique se vend trois fois sa valeur, et de nombreux nouveaux produits mis en vente sont 30 % plus chers qu’il y a un an.

Il est également spéculé avec une hausse du prix des voitures les plus demandées, à la fin de l’année.

Mauvaise nouvelle alors que nous ne sommes pas encore sortis de la crise économique provoquée par la pandémie.