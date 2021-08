Voici comment la perte des animaux pollinisateurs affecte les humains

20/08/2021 à 15h33 CEST

Le bien-être de millions de personnes dépend des services écosystémiques des colibris, des abeilles, des papillons et d’autres animaux. Mais la destruction des habitats et l’utilisation de pesticides réduisent drastiquement leurs populations, ce qui constitue un grave problème non seulement environnemental, mais aussi économique et social. Aujourd’hui, une équipe internationale a créé le premier indice de risque mondial lié à sa baisse.

La destruction des habitats et l’utilisation de pesticides entraînent la perte d’espèces pollinisatrices dans le monde. Cela peut avoir d’énormes répercussions pour l’humanité, car cela menace les services écosystémiques qui fournissent de la nourriture et du bien-être à de nombreuses personnes, ainsi que des milliards de dollars pour améliorer la productivité des cultures.

C’est ce qu’affirme un groupe international d’experts, dirigé par l’Université de Cambridge (Royaume-Uni), qui a créé le premier indice de risque mondial des causes et des effets du déclin drastique des pollinisateurs dans six régions du monde. La recherche, qui a été menée avec l’aide de représentants autochtones, a été publiée dans la revue Nature Ecology & Evolution.

Abeilles, papillons, guêpes, coléoptères, chauves-souris, mouches et colibris distribuent du pollen, permettant la reproduction de plus de 75 % des cultures vivrières et les plantes à fleurs —dont le café, le colza et la plupart des fruits—, selon cette étude publiée par l’agence SINC.

« Ces petites créatures jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes du monde, y compris dans beaucoup d’entre eux dont dépendent les humains et d’autres animaux pour se nourrir. S’ils disparaissent, nous aurons de sérieux problèmes », estime Lynn Dicks, chercheuse à l’université de Cambridge.

Trois principales causes de chute des pollinisateurs

Selon l’étude, trois causes principales Les pertes de pollinisateurs sont la destruction de l’habitat, suivie de changements dans l’utilisation des terres – principalement le pâturage, les engrais et la monoculture – et l’utilisation généralisée de pesticides. L’effet du changement climatique occupe la quatrième place, bien que les données soient limitées.

Un rapport publié en 2016, auquel Dicks a également contribué, suggérait que il y a eu une augmentation de jusqu’à 300 % de la production alimentaire dépendante des pollinisateurs au cours du dernier demi-siècle, avec une valeur marchande annuelle pouvant atteindre 577 000 millions de dollars.

La perte de biodiversité est considérée comme un risque mondial majeur pour l’homme, car elle met en danger non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi la « valeur esthétique et culturelle » de notre planète.

« Nous sommes au milieu d’une crise d’extinction d’espèces, mais pour beaucoup de gens, c’est intangible. Peut-être que ces espèces sont le baromètre de l’extinction de masse& rdquor;, continue.

La disparition des pollinisateurs gérés – ceux qui sont délibérément introduits dans les champs cultivés pour augmenter le rendement et la qualité des cultures – pose également un risque élevé.

Par exemple, en Amérique du Nord, où des cultures telles que les pommes et les amandes sont encouragées, de graves déclins des populations de ruches industrielles ont été observés en raison de la maladie et du problème de l’effondrement des colonies.

Régions vulnérables

L’impact de la perte d’espèces pollinisatrices sur les plantes et les fruits sauvages est considéré comme un grave danger en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique du Sud, des régions comptant de nombreux pays à faible revenu où les populations rurales dépendent des aliments d’origine sauvage. En fait, l’Amérique latine est la région la plus vulnérable.

Les cultures fertilisées par des insectes telles que la noix de cajou, le soja, le café et le cacao sont essentiel pour l’approvisionnement alimentaire régional et le commerce international sur tout le continent.

De même, les populations indigènes dépendent des plantes pollinisées et de leurs espèces pollinisatrices telles que les colibris, qui sont également fortement enracinées dans leur culture et leur histoire.

La région Asie-Pacifique est une autre région du monde où ce déclin est considéré comme un risque grave pour le bien-être humain. La Chine et l’Inde sont de plus en plus dépendantes des cultures fruitières et maraîchères qui ont besoin de pollinisateurs, dont certains nécessitent désormais une pollinisation manuelle.

Les chercheurs préviennent qu’on n’en sait pas assez sur l’état des populations de pollinisateurs qui habitent le sud de la planète, car les preuves du déclin proviennent principalement de régions enrichies comme l’Europe (où au moins 37% des espèces d’abeilles et 31% des papillons sont en baisse).

Les déficits de pollinisation et la perte de biodiversité sont les plus grands risques pour les Européens, qui pourraient affecter un grand nombre de cultures, comme les fraises ou le colza.

“Este estudio pone de manifiesto lo mucho que aún desconocemos sobre el declive de los polinizadores y el impacto que tiene en las sociedades humanas, especialmente en los países en vías de desarrollo”, explica Tom Breeze, coautor e investigador de la Universidad de Reading ( Royaume-Uni).

Pour cette raison, « davantage de recherches sont nécessaires à l’échelle mondiale pour vraiment comprendre les problèmes auxquels nous sommes confrontés et comment nous pourrions y faire face », conclut l’expert.

Étude de référence : https://www.nature.com/articles/s41559-021-01534-9

Cela peut vous intéresser : Les populations d’abeilles chutent de 37%