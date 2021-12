Voici comment la surface de La Palma vue de l’espace a changé

22/12/2021 à 00h23 CET

images satellite Landsat de la POT ont révélé l’ampleur des changements vécus dans le paysage humanisé de l’ouest de l’île de La Palma, après trois mois de éruption volcanique.

Avant Cumbre Vieja ouvrira le 19 septembre 2021, le flanc ouest de La Palma était parsemé de maisons, de routes, de piscines et de cultures. Après que des coulées de lave lentes ont traversé le petit pic volcanique des îles Canaries pendant des mois, certaines parties de l’île ressemblent maintenant plus à un paysage lunaire qu’à un paradis tropical.

L’Operational Land Imager (OLI) sur Landsat 8 a capturé cette paire d’images en couleurs naturelles montrant à quel point les zones terrestres ont radicalement changé. Todoque et El Paraiso.La première image a été prise le 21 mai 2021 ; la seconde montre la même zone le 15 décembre 2021. Les maisons apparaissent comme de petits rectangles blancs ; bon nombre des plus grands rectangles blancs et gris sont des serres utilisées pour faire pousser des bananes. Les restes sombres d’une coulée de lave d’une éruption de 1949 ont traversé le tiers inférieur des deux images.

Les coulées de lave lentes ont causé d’énormes dommages aux maisons, aux infrastructures et aux terres agricoles. Certaines zones qui n’ont pas été directement envahies par la lave ont été recouvertes de cendres. Selon une mise à jour de la mi-décembre du Copernicus Emergency Management Service, l’éruption a détruit au moins 1 600 bâtiments. La lave a consommé au moins 12 kilomètres carrés (5 milles carrés) de terres, dont au moins 4 kilomètres carrés de cultures. Les premières estimations indiquent que l’éruption a causé au moins 550 à 700 millions d’euros de dégâts, rapporte l’Observatoire de la Terre de la NASA.

Après trois mois de coulées de lave vigoureuses et d’activité explosive, il y a des signes que l’éruption pourrait se terminer. Le 14 décembre, des géologues de l’Institut de volcanologie des îles Canaries (INVOLCAN) ont remarqué une forte diminution de l’activité sismique ; L’activité explosive, les émissions de dioxyde de soufre et les coulées de lave ont également diminué. Dix jours d’inactivité signifieront la fin de l’activité de cette éruption, selon les scientifiques.