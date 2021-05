Voici comment la volatilité intrajournalière de Bitcoin complique le trading avec effet de levier

Compartir

Le secteur de la crypto-monnaie est dans un marché haussier, avec des preuves fréquentes provenant de traders anonymes affichant leurs retours sur investissement à cinq, six et sept chiffres sous forme de captures d’écran sur Crypto Twitter.

Cette condition crée une situation de type FOMO où tout le monde devient avide. La tentation d’augmenter les profits potentiels vingt fois ou plus est souvent irrésistible pour la plupart des traders novices.

Aujourd’hui, presque tous les échanges de crypto-monnaie offrent un trading à effet de levier utilisant des dérivés. Pour pénétrer ces marchés, un commerçant doit d’abord déposer une garantie (marge), qui est généralement un stablecoin ou Bitcoin (BTC). Cependant, contrairement au trading au comptant (régulier), le trader ne peut pas se retirer d’une position sur le marché à terme tant qu’elle n’a pas été fermée.

Ces instruments ont des avantages et peuvent améliorer les résultats d’un trader. Cependant, ceux qui se fient souvent à des informations incorrectes lors de la négociation de contrats à terme se retrouvent avec de grosses pertes plutôt que des profits.

Les bases des dérivés

Ces contrats à terme à effet de levier sont synthétiques et il est même possible de placer une mise courte ou une mise faible. L’effet de levier est l’aspect le plus attrayant des contrats à terme, mais il convient de noter que ces instruments sont depuis longtemps utilisés sur les marchés des actions, des matières premières, des indices et des devises (FX).

Dans la finance traditionnelle, les traders mesurent la variation quotidienne des prix en calculant les variations moyennes des prix de clôture. Cette mesure est largement utilisée dans toutes les classes d’actifs et est appelée volatilité. Cependant, pour diverses raisons, cette métrique n’est pas utile pour les crypto-monnaies et peut nuire aux traders à effet de levier.

Volatilité des 60 jours USD de Bitcoin. Source: BuyBitcoinWorldwide

En bref, plus la volatilité est élevée, plus le prix d’un actif présente de fortes fluctuations. Contrairement aux attentes, une hausse entre 7% et 10% chaque jour représente un indicateur de faible volatilité. Cela se produit parce que l’écart par rapport à la moyenne est faible, alors que les fluctuations aléatoires entre moins 3% et positif 3% ont une plage beaucoup plus large.

Les marchés à très faible volatilité sont parfaits pour l’effet de levier

Connaître la gamme générale de la façon dont un actif oscille est extrêmement important lors de l’ouverture de positions de levier. Prenons la livre britannique (GBP), par exemple, et on remarquera que sa volatilité est généralement inférieure à 1%, car les variations de prix quotidiennes agressives et surprises sont inhabituelles.

Devise GBP Volatilité de 60 jours en USD. Source: BuyBitcoinWorldwide

Les marchés des devises sont des marchés relativement stables par rapport aux actions et aux matières premières. Par conséquent, certains courtiers réglementés offrent même un effet de levier de 200x, ce qui signifie qu’un mouvement de 0,5% contre la position entraînerait une liquidation forcée.

Pour un trader de crypto-monnaie, la variation quotidienne du franc suisse (CHF) par rapport au dollar américain serait probablement considérée comme une monnaie stable.

Prix ​​en USD du franc suisse (CHF). Source: Investing.com

Cependant, la volatilité quotidienne de 3,4% de Bitcoin cache une fluctuation de prix plus dangereuse. S’il est logique de mesurer les cours de clôture quotidiens sur les marchés traditionnels, les crypto-monnaies se négocient sans arrêt. Cette différence crée potentiellement des mouvements beaucoup plus larges dans la même journée, bien que la clôture quotidienne la masque souvent.

Prix ​​Bitcoin Prix bas-haut-clôture en USD. Source: CoinMarketCap

Le changement moyen entre le haut et le bas intrajournalier de Bitcoin au cours des 180 derniers jours est de 6,5%. Comme indiqué ci-dessus, ces «mouvements intrajournaliers» ont dépassé 10% à 25 reprises. Ce qui signifie qu’en réalité, les fluctuations des prix BTC sont beaucoup plus importantes que prévu pour un actif de volatilité quotidienne de 3,2%.

L’effet de levier 20x semble insensé compte tenu des mouvements quotidiens de Bitcoin

Pour mettre les choses en perspective, un mouvement de 5% dans la mauvaise direction suffit à liquider toute position Bitcoin à effet de levier 20x. Ces données sont une preuve claire que les traders devraient vraiment tenir compte du risque et de la volatilité lorsqu’ils négocient des crypto-monnaies avec effet de levier.

Les profits rapides sont bons, mais surtout, ils peuvent survivre aux fluctuations quotidiennes habituelles des prix pour conserver ces gains non réalisés.

Bien qu’il n’y ait pas de chiffre magique pour établir le meilleur effet de levier pour chaque trader, l’effet de la volatilité doit être pris en compte lors du calcul des risques de règlement. Ceux qui visent à maintenir les positions ouvertes pendant plus de deux jours, avec un effet de levier de 15 fois ou moins, semblent être «raisonnables».

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Tout mouvement d’investissement et de commerce comporte des risques. Vous devez faire vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.