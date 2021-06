Voici comment l’acteur de “Fast and Furious 9” a ruiné le mariage de son frère

Le lutteur et acteur a été surpris de révéler que lors du mariage de son frère Dan, la célébration s’est terminée par une bagarre car il a décidé de verser aux mariés le paiement intégral des boissons du banquet.

“J’ai pensé que ce serait un bon geste d’ouvrir le bar pour tout le monde, que mon cadeau pour les mariés était de faire couler les boissons par moi-même. Personne n’aurait à payer quoi que ce soit. J’ai découvert que c’était une erreur quand mon frère Dan et je me suis battu au milieu de la piste de danse et j’ai clôturé le mariage”, a-t-il déclaré dans The Tonight Show.

Il a souligné que c’était lui et un autre de ses frères qui buvaient plus que nécessaire et non les invités, la partie la plus drôle de l’histoire était quand il a raconté la réaction de sa propre famille à l’incident.

“On pouvait dire, à ce moment-là, qui étaient les invités et qui étaient les membres de la famille Dîner. Les invités disaient : « Qu’allons-nous faire pour l’arrêter ? Et la famille Dîner Il a dit: ‘Non, non, nous allons les laisser comprendre.’ ” John il termina l’anecdote par un grand sourire.