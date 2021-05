Voici comment l’apprentissage hybride rend l’éducation plus engageante et personnalisée

Le potentiel d’augmenter l’accès à l’apprentissage est la partie la plus cruciale de l’apprentissage hybride.

Le déclenchement de la pandémie a accéléré la transition vers le travail à distance et l’apprentissage à travers les secteurs et les entreprises. L’apprentissage hybride est en train de devenir un concept d’apprentissage et d’enseignement de manière significative. Les éducateurs sont maintenant en mesure d’enseigner simultanément aux apprenants en personne et à distance, il est en train de devenir un moyen d’apprentissage populaire et il est susceptible de se développer encore plus et sera également en demande même en période post-pandémique. Le système éducatif traditionnel indien a accepté cette nouvelle norme d’enseignement afin de faire face à la tâche gigantesque de l’apprentissage numérisé.

Apprentissage personnalisé et concept plus engageant

L’amélioration de la flexibilité est considérée comme le principal avantage de l’apprentissage hybride. Les étudiants recherchent des options et la liberté de passer de l’apprentissage en personne à l’apprentissage à distance et cette approche a complètement changé le paysage de l’éducation. Cette méthode a ouvert les portes d’innombrables opportunités de participation à distance, ce qui est un bon moyen de renforcer la confiance des étudiants pour saisir les opportunités d’apprendre et de se développer à distance.

Le potentiel d’augmenter l’accès à l’apprentissage est la partie la plus cruciale de l’apprentissage hybride. Il permet à un nombre impressionnant de personnes de participer et de se tenir au courant du programme. La méthode d’apprentissage hybride attire les étudiants d’un plus large éventail de lieux, ce qui ouvre davantage les portes internationales et aide les étudiants à comprendre l’inclusivité et la cohésion de la vie tout en leur donnant une éducation sur d’autres cultures. Kiran Dham, PDG de Globus Infocom Ltd., a déclaré: «L’apprentissage hybride est en train de devenir l’un des phénomènes de plus en plus populaires dans le scénario de l’éducation mondiale en raison de sa fusion efficace des méthodes de classe traditionnelles, des objectifs d’apprentissage par l’expérience et de l’apprentissage numérique pour favoriser le développement holistique des étudiants. . Cette méthode présente plusieurs avantages qui lui sont associés, notamment une éducation plus accessible à tous et à tous et offre également la flexibilité et la liberté aux étudiants d’apprendre et de rendre le processus d’apprentissage plus engageant et personnalisable. Il facilite les leçons en classe grâce à un apprentissage asynchrone comme des exercices en ligne, des e-évaluations, des didacticiels vidéo préenregistrés, des exercices multimédias, etc. pour le rendre plus efficace. Cette méthode s’avère la plus efficace pour les étudiants et les enseignants et répond aux divers besoins éducatifs d’aujourd’hui. »

Des ressources pédagogiques uniques et attrayantes pourraient combiner la demande de styles d’apprentissage en personne et à distance et répondre facilement aux deux préférences. «C’est un fait assez connu que chacun a son propre rythme d’apprentissage et de compréhension de l’information. Un modèle traditionnel impliquant uniquement des cours en direct ignore ce fait et est généralement livré dans un format que tout le monde doit apprendre à un rythme défini. D’un autre côté, un modèle uniquement auto-rythmé (vidéos préenregistrées et matériel de lecture) prend en compte le rythme d’apprentissage, mais manque les éléments interpersonnels d’un environnement vivant, avec des apprenants diversifiés. C’est un modèle d’apprentissage hybride qui résout les problèmes des deux modèles. S’il est bien structuré, un modèle hybride peut permettre d’apprendre les concepts à son propre rythme et d’être connecté à la perspective humaine diversifiée, en collaboration avec d’autres, tout en apprenant », a ajouté Rishabh Khanna, scientifique cognitif et fondateur de Suraasa.

Un apprentissage hybride ouvre la voie à un plus grand nombre d’étudiants pour se réunir et apprendre de manière pratique et facile. Les enseignants ont l’avantage de rationaliser le cours pour tous les types de styles d’apprentissage. De plus, ce concept permet à de nombreux enseignants hésitants d’adopter également les ressources Edtech.

L’avantage négligé est la réduction de l’absentéisme des apprenants, les étudiants qui traversent la maladie et ratent l’occasion sont désormais en mesure d’assister aux cours et de suivre le rythme de l’évolution du programme. Ils participent activement et sont engagés pendant qu’ils poursuivent leurs études à partir du concept hybride, car ils tirent le meilleur parti de l’éducation en personne et de l’apprentissage en ligne.

L’adoption des technologies a permis aux éducateurs de personnaliser le contenu pour répondre aux besoins des étudiants et de créer des expériences d’apprentissage engageantes et immersives pour eux en exploitant la puissance des solutions technologiques avancées et le potentiel de l’apprentissage mixte. Le chef Niklesh Sharma, fondateur de l’Académie de la pâtisserie et des arts culinaires, a déclaré: «Off tardivement, on a beaucoup insisté pour inculquer la technologie dans le programme d’enseignement indien. Le résultat du processus est un modèle d’enseignement hybride qui aide non seulement les étudiants à comprendre le concept avec parité, mais permet également aux enseignants de personnaliser l’ensemble du processus d’enseignement pour obtenir les meilleurs résultats possibles.

On a également remarqué que ce nouveau modèle d’enseignement est beaucoup plus engageant que la méthode traditionnelle et que l’utilisation de la technologie permet de faire de l’enseignement un processus transparent et interactif.

Le concept hybride d’apprentissage répond de manière satisfaisante aux attentes du système éducatif à de nombreux niveaux. Un degré exceptionnel de flexibilité laisse la place à la liberté de choisir le style d’apprentissage parmi les apprenants et a radicalement transformé le paysage de l’éducation, le rendant d’autant plus agile, flexible, personnalisé et engageant.

