Voici comment le bio aide à renforcer l’immunité pendant le COVID-19

Par Subrata Dutta,

Alors que les aliments et produits biologiques existent depuis des décennies, c’est maintenant à cause de la pandémie que de plus en plus de gens sont conscients de la nutrition qu’ils consomment. Ainsi, ils ne se concentrent pas uniquement sur la fraîcheur des produits sur l’étagère de la cuisine, ils s’intéressent également à ses origines. Mais la question est de savoir comment le bio est-il meilleur?

En termes simples, les aliments biologiques sont produits de manière naturelle, sans utiliser de produits chimiques ni de traitement, ce qui les rend plus sûrs pour la consommation humaine. L’absence de tout additif étranger en eux, les rend plus riches en antioxydants, qui jouent un rôle important dans l’amélioration de la santé globale. De plus, le manque de pesticides chimiques, ou de stéroïdes dans le cas de la production de viande, donne un meilleur goût aux aliments issus de l’agriculture biologique par rapport aux aliments produits de manière classique. Et surtout, l’agriculture biologique est à la fois durable et respectueuse de l’environnement.

La pandémie COVID, tout comme chaque crise sanitaire de l’histoire de l’humanité, a joué un rôle de catalyseur pour des changements de comportement à grande échelle. Internet a été inondé de trucs et astuces sur la façon de mener une vie saine. Maintenant, je suis sûr que la plupart des trucs et astuces disponibles en ligne peuvent parfois être utiles, mais pour une maladie qui se nourrit d’une faible immunité, la meilleure façon de rester en sécurité est de trouver les bons moyens de renforcer l’immunité. Alors que la clé pour renforcer l’immunité est une alimentation saine, le manque criant de temps et l’indisponibilité des ressources privent souvent les gens modernes de la nutrition nécessaire au quotidien. Cependant, heureusement pour eux, il existe maintenant sur le marché une large gamme de compléments de santé qui font des merveilles pour renforcer le système immunitaire.

Laissez-nous vérifier certains des éléments les plus couramment utilisés dans ces suppléments organiques qui sont le bon moyen de créer un système immunitaire qui peut vous aider dans votre lutte contre le COVID. (#fightright)

Groseille à maquereau

La groseille à maquereau indienne, également connue sous le nom d’Amalaki, est une centrale de vitamine C, qui est une partie cruciale du programme d’immunité. Catégorisé comme adaptogène, il soutient la réponse saine du corps au stress de toutes sortes, et avec les propriétés d’antioxydant, il protège contre les dommages induits par le stress oxydatif. Sa teneur élevée en vitamine C lui permet de traiter la toux saisonnière, le rhume, la grippe, ainsi que de se protéger des carences en vitamine C comme le scorbut.

Guduchi

Connu comme l’un des trois «Amrit», ou plantes à nectar de l’Ayurveda, Guduchi est également appelé «giloy». Alors que la plante entière est utilisée en médecine dans l’Ayurveda, la tige est privilégiée pour soutenir une réponse saine à l’infection en optimisant la réponse immunitaire du corps. La plante est également appréciée pour soutenir la santé cognitive et contribue également à améliorer la mémoire et les fonctions d’apprentissage.

Tulsi

Tulsi est utilisé depuis des milliers d’années pour soutenir une réponse saine au stress physique, émotionnel et environnemental. La recherche moderne a classé Tulsi comme une herbe adaptogène connue pour soutenir la réponse saine du corps au stress. Les herbes adaptogènes sont utilisées en médecine ayurvédique depuis des milliers d’années pour promouvoir et soutenir la santé.

Curcuma

Un composé bioactif appelé curcumine, présent dans le curcuma, aide à renforcer la fonction immunitaire. Avec ses multiples bienfaits en tant qu’antioxydants et propriétés antimicrobiennes, le curcuma est un incontournable de la médecine ayurvédique. Il se présente sous plusieurs formes différentes, la plus courante étant la poudre de curcuma, utilisée en cuisine, en tisane ou en complément biologique.

Kalmegh

Aussi connu sous le nom de Chiretta verte, Kalmegh est une plante médicinale puissante, qui contient des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires utilisées pour traiter les problèmes hépatiques. Cependant, sa plus grande pertinence à l’heure actuelle est sa capacité à renforcer l’immunité et ses qualités antimicrobiennes et immunomodulatrices qui sont utilisées pour la gestion des symptômes du rhume, de la sinusite et des allergies, et bien d’autres.

Ashwagandha

Soutenue par l’Ayurveda, cette ancienne plante médicinale est un rajeunissant, et connue pour donner l’endurance d’un cheval. Populairement connu sous le nom de cerise d’hiver indienne ou de ginseng indien, l’Ashwagandha présente de multiples avantages pour la santé. C’est un adaptogène et ses propriétés anti-stress complètent la capacité du corps à réagir et à s’adapter au stress physique, émotionnel et environnemental. Parallèlement à cela, il peut même stimuler les fonctions cérébrales et aider à stimuler la fertilité et la testostérone chez les hommes.

Poivre noir

La recherche moderne a confirmé plusieurs des avantages pour la santé du poivre noir. Le composant actif du poivre, appelé «pipérine», contient des alcaloïdes naturels qui expliquent l’usage médicinal de la plante. Des études récentes associent le poivre noir, et son ingrédient actif, la pipérine, à une activité antioxydante ainsi qu’à un soutien du système immunitaire. Selon de nombreuses études, la pipérine pourrait jouer un rôle dans la stimulation des enzymes digestives et dans le soutien d’une fonction pancréatique saine.

