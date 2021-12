voici comment le changement climatique affecte déjà notre santé

13/12/2021 à 20h30 CET

Les scientifiques le préviennent depuis longtemps, à la fois le changement climatique et pollution de l’environnement ils sont déjà un danger.

Ce sont désormais les internistes espagnols qui se joignent à cette alerte en précisant que ces deux phénomènes sont « des menaces importantes pour la santé » et que les mesures d’action climatique actuelles « ne suffisent pas ».

La pollution de l’environnement est déjà un facteur de risque important pour « le développement ou l’exacerbation de multiples pathologies respiratoires et cardiométaboliques » et est associée à jusqu’à 30% des décès par maladie cardiovasculaire.

En plus de « nuire à la santé des patients les plus vulnérables (MPOC, cancer du poumon, etc.) et de causer des dommages au niveau systémique des personnes, non seulement les plus vulnérables, mais aussi les personnes en bonne santé, qui sont également sensibles aux de pollution, même à un âge précoce selon des études récentes ».

Changement climatique

Concernant le changement climatique, on sait que « l’augmentation de la température ambiante provoque des adaptations de la physiologie elle-même, par exemple, à la chaleur » et favorise l’apparition de nouvelles menaces extérieures, comme « l’apparition de moustiques, vecteurs de maladies, porteurs de maladies jusqu’alors inconnues dans certaines populations », explique le Dr. Alvarez de Arcaya.

Selon le rapport Lancet Countdown 2021, toutes les régions du monde sont affectées par le changement climatique et son impact sur la santé s’aggrave par rapport aux décennies précédentes. La chaleur extrême, l’adéquation de l’environnement et la transmission de maladies infectieuses sont déjà un phénomène mondial.

« Les vagues de chaleur touchent directement la population la plus vulnérable, les plus de 65 ans et les moins de 1 an, en pays avec un indice de développement humain élevé, moyen et faible, bien que le nombre de personnes qui meurent prématurément de chaleur accablante ne soit pas bien connu», se souvient le Dr Álvarez de Arcaya.

En 2020, 19 % de la surface de la terre a été touchée par une sécheresse extrême, mettant en danger la vie des personnes les plus vulnérables. De plus, les changements environnementaux favorisent la transmission d’agents pathogènes par l’air, l’eau, les aliments et les vecteurs.

En revanche, les pays avec un indice de développement humain moyen et élevé ont les taux de mortalité liés à la pollution de l’air les plus élevés, 50 % plus élevés que les pays avec un IDH très élevé.

On estime que 3,3 millions de décès qui surviennent chaque année sont liés à la pollution de l’air. Dans le cas des pays à faible indice, le problème est la pollution de l’air domestique due au fait de ne pas avoir accès aux combustibles et aux technologies propres pour cuisiner, selon Lancet Countdown 2021.

Pollution de l’air

Parmi les changements environnementaux, certains sont le produit d’une croissance technologique intensive et incontrôlée, menaçant directement la santé et, à long terme, l’environnement, favorisant le réchauffement climatique et le changement climatique.

« Un exemple est celui de la pollution atmosphérique, qui affecte plus de 90 % de la population mondiale, avec la présence dans l’air de particules de différentes tailles, avec des effets nocifs qui affectent à la fois le système respiratoire et le reste du corps », dit le docteur Francisco Pérez Jiménez, interniste et chercheur à l’IMIBIC.

« Aujourd’hui, nous avons des démonstrations que la contribution de ladite augmentation de la pollution à la mortalité mondiale est supérieure à 6 millions de décès par an, similaire à celle du tabac et supérieure à celle des processus si répandus avec le SIDA, la tuberculose ou le paludisme. »

En effet, « les dommages aux organes sont dus à un sous-type de petites particules, à capacité pro-inflammatoire, à la fois pulmonaire et systémique, qui conditionnent un plus grand risque de maladies pulmonaires et cardiométaboliques, dont le diabète, l’hypertension, les maladies cardiovasculaires, le risque de thrombose, les arythmies. les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux ischémiques et même les troubles cognitifs », explique l’expert.

Quels patients sont les plus vulnérables

Sans surprise, les patients de Les patients les plus vulnérables sont les plus à risque de subir les effets négatifs de la pollution, comme c’est le cas pour la toxicité respiratoire à laquelle les patients ayant des antécédents de maladies pulmonaires et présentant des facteurs de risque, tels que les fumeurs et les obèses, sont particulièrement sensibles.

Mais, en outre, des études plus récentes montrent que les personnes en bonne santé sont également sensibles aux dommages de la pollution, même à un âge précoce.

En plus de la mortalité liée à la chaleur accablante, « il existe une association de celle-ci avec : une augmentation des décès chez les personnes ayant des déterminants physiologiques de causes cardiorespiratoires, cérébrovasculaires, rénales ou métaboliques, par exemple, ainsi que des comportements sociaux liés à la consommation de alcool et drogues; problèmes de santé mentale, événements indésirables pendant la grossesse et l’accouchement; et une augmentation des consultations aux urgences et des admissions à l’hôpital, et, par conséquent, des coûts des soins médicaux », indique le Dr Álvarez de Arcaya.