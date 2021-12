Voici comment le changement climatique nuira à la production de vin

15/12/2021 à 13:50 CET

Le changement climatique marquera l’appellation d’origine des vins espagnols dans les prochaines décennies et forcera des vendanges beaucoup plus tôt que d’habitude. Avec la hausse des températures, les dates de floraison de la vigne pourraient être avancées entre 3 et 6 semaines, tandis que les dates des vendanges, entre 2 et 2,5 mois, c’est-à-dire entre juin et juillet.

L’avancée des vendanges aura ses conséquences sur les caractéristiques du vin. L’augmentation de la température, qui est déjà montée à certains endroits jusqu’à 2 degrés en moyenne, pendant la saison de croissance du raisin va définir à quoi ressemblera le vin, c’est-à-dire combien de sucre il aura en fin de maturation, quels arômes primaire et secondaire vont émettre ou quelles seront les qualités de sa saveur.

Un environnement plus chaleureux brisera la personnalité finale du vin. L’augmentation des températures entraînera une augmentation trop rapide de la teneur en sucre, ce qui obligera à son tour à cueillir les fruits beaucoup plus tôt pour éviter que la graduation ne monte trop – légalement, elle ne peut pas dépasser 15 degrés.

Cette récolte précoce fait cependant qu’il reste quelques parties vertes, comme les pépins, et que les niveaux adéquats des métabolites secondaires, des tanins et des phénols, qui donnent de la qualité au vin qui sera produit, n’ont pas été atteints.

Ces différences donneront notes indésirables au vin résultant et « il sera endommagé lors des dégustations œnologiques & rdquor;, comme l’explique le chercheur Jordi Sardans, chercheur expert en métabolomique et consultant au Centre de recherche écologique et d’applications forestières (CREAF).

Ainsi, le réchauffement climatique ne met pas seulement en danger certaines régions viticoles, qui devront laisser certains cépages être cultivés, mais la composition du raisin et potentiellement du vin des régions change aussi qu’ils prennent de l’avance.

Il faudra arroser pour compenser la diminution d’eau

Le changement climatique représente un grand défi pour l’agriculture, car il augmentera également besoins en eau 2 à 3 fois supérieurs aux niveaux actuels.

Le rapport des experts méditerranéens du changement climatique MedECC a déjà mis en garde, déclarant que d’ici le milieu du siècle, il y aura 17% moins de disponibilité d’eau dans la région méditerranéenne.

S’il est vrai que le vignoble est largement considéré comme une culture pluviale -c’est-à-dire qu’il ne reçoit pas plus d’eau que celle de la pluie-, avec la rareté de l’eau il faudra chercher des alternatives pour maintenir les cultures en vie.

L’un d’eux est l’irrigation. « L’arrosage est la meilleure stratégie pour s’adapter au changement climatique, mais seulement quand l’eau est disponible et à condition qu’elle soit économiquement viable pour une exploitation agricole, insiste, pour sa part, Robert Savé, chercheur expert en viticulture à l’Institut de recherche et de technologie agro-alimentaire (IRTA).

Par exemple, en Catalogne, comme indiqué par l’Agence catalane de l’eau (ACA), il n’y a pas d’eau sur tout le territoire (provenant des rivières, réservoirs, phréatique, régénéré & mldr;) et la principale source d’eau disponible pour le secteur est celle de la pluie, qui sera de moins en moins fréquente.

Adaptation climatique pour le vin

Face à ces impacts possibles et probables, les chercheurs recherchent déjà des formules pour adapter la culture à la nouvelle situation climatique. En ce sens, ils s’engagent à établir des stratégies à court et à long terme.

Les à court terme envisagent les adaptations des pratiques culturales, outre le recours à l’irrigation déficitaire, il y aurait la gestion et la couverture du sol, l’orientation des rangées de treillis ou la modification de l’architecture du couvert végétal.

Dans le projet LIFE MIDMACC, les chercheurs de l’IRTA ont étudié comment adapter la viticulture en moyenne montagne. En ce sens, ils ont étudié la possibilité de mettre en place différentes pratiques agronomiques, telles que l’utilisation de couverts végétaux, la plantation en terrasses ou en zones côtières, la conduction en verre ou en treillis, affectent la dynamique de l’eau dans le sol, ses caractéristiques physico-chimiques. diversité microbienne.

Pour sa part, les stratégies à long terme se caractérisent par leurs coûts plus élevés, car ils conduisent à des changements plus profonds. Il s’agit notamment de la mise en place et de l’adaptation d’autres cépages qui résistent mieux au stress hydrique et thermique, la refonte de la géométrie des vignobles et, à terme, leur délocalisation vers d’autres zones.

Pour ce faire, les chercheurs conçoivent des outils basés sur l’intelligence artificielle qui permettent à l’agriculteur de prendre de meilleures décisions. Il est développé grâce au projet VISCA, qui est capable de prédire dans quelle phase du calendrier le vignoble se trouvera pour les prochains mois ou si des événements météorologiques défavorables approchent (gel, sécheresse, entre autres).

Ainsi, l’agriculteur saisit régulièrement des informations et peut prévoir, avec les conditions météorologiques à moyen terme, quels seront les besoins réels du vignoble, afin d’anticiper et de prendre de meilleures décisions, comme par exemple gérer le vignoble plus efficacement arrosage, éclaircissage en grappes, taille d’été sélective ou organisation de l’ensemble du système de récolte pour qu’il soit prêt pour un jour précis.

Il est également important d’effectuer stratégies qui favorisent la résilience des cultures, étant donné qu’aujourd’hui, de par sa conservation, il contribue encore plus à aggraver le réchauffement climatique. Et c’est que les caves ont besoin de grandes quantités d’énergie externe, comme les combustibles fossiles pour la machinerie lourde et le transport du vin, elles utilisent des engrais et en même temps libèrent des gaz à effet de serre.

Mais ce phénomène peut être inversé, car la vérité est que le vignoble à lui seul peut être un allié contre le changement climatique. le Le vignoble extrait de l’atmosphère dans les conditions typiques de l’Espagne entre 6 et 7 tonnes par hectare et par an de dioxyde de carbone. C’est ce qu’on appelle l’agriculture régénérative, un système de culture qui se concentre sur le sol et comment le garder « vivant », qui s’applique à la vigne comme aux autres cultures. L’une des mesures qui tournent autour de cette technique est de labourer de manière moins agressive et ainsi d’éviter l’érosion du sol, en ne libérant pas autant de dioxyde de carbone ou de minéraux.

