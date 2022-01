Voici comment le covid frappe les 20 équipes de LaLiga

31/12/2021 à 16h53 CET

La sixième vague de la pandémie de covid laisse un nombre record dans la société mais aussi dans le monde du football. Après les vacances de Noël, les équipes de première et deuxième division ont signalé une cascade de cas positifs.

Deportivo Alavés

Les babazorros ont signalé un positif le 8 décembre avant les vacances de Noël mais après les nougats, l’équipe de Vitoria a annoncé six points positifs dans votre « bulle ». Aucun d’eux n’est footballeur dans l’équipe première d’Alavés.

Club athlétique

Unai Simón et Iñigo Martínez ont été les deux premiers joueurs à tomber, mais c’était avant le dernier match de l’année contre le Betis. Après le retour, Raúl García, Iñigo Lekue, Unai Nuñez et Asier Villalibre ont été testés positifs. Les noms ont été connus à la demande expresse des footballeurs.

Athlète de Madrid

Après être arrivé « clean » à Noël, les derniers tests d’antigènes effectués au retour à l’entraînement ont permis de découvrir les positifs de Diego Pablo Simeone, Koke, Griezmann, Herrera et João Félix. Aucun d’entre eux ne pourra être avant le Rayo Vallecano.

FC Barcelona

La vague est forte à Can Barça. Lenglet et Dani Alves ils ont été les premiers touchés puis ils sont tombés. Umtiti, Dembélé, Gavi, Alejandro Balde, Coutinho, Ez Abde et Jordi Alba. Xavi Hernández est dans le cadre pour affronter Majorque.

Le vrai Betis

Guarded testé positif avant les vacances et après celles-ci, le nombre de positifs s’élève à six. Seul le nom de Borja Iglesias est connu, qui l’a rendu public sur ses réseaux sociaux.

Cadix CF

L’équipe d’Álvaro Cervera a repris l’entraînement sans cinq de ses joueurs, positif au covid et isolé suivant le protocole sanitaire. Dans la déclaration, ils n’ont pas précisé le nom des footballeurs.

Celta Vigo

L’équipe de Vigo confirmée le 23 décembre cinq cas positifs auxquels quatre autres ont rejoint le retour au travail. Personnel d’Eduardo Coudet, des minimums bas.

Elche CF

Elche a officiellement confirmé ce vendredi, par l’intermédiaire de son entraîneur, Francisco Rodriguez, les points positifs par covid des joueurs argentins Lucas Boyé, Darío Benedetto et Iván Marcone, en plus de ceux touchés par les Espagnols Pere Milla et Lucas Pérez. Aussi, le capitaine Gonzalo verdu Il a également été testé positif en début de semaine, mais les derniers tests étaient déjà négatifs et il a repris l’entraînement.

RCD Espanyol

L’équipe de Vicente Moreno subit également les effets de la sixième vague. Lundi dernier, ils ont signalé jusqu’à sept cas positifs. Cinq concernent les footballeurs et deux autres le staff technique. Les noms sont inconnus.

Getafe CF

Ceux de Quique Sánchez Flores semblent être l’une des équipes avec le moins de cas de première division. Au total, trois. Ils affronteront le Real Madrid lors de la prochaine journée.

Grenade CF

Huit points positifs Ils ont notifié depuis le club nasride qu’ils sont répartis comme suit : quatre sont des footballeurs de l’équipe première, un est de la filiale et les trois autres font partie du « staff » technique d’un Robert Moreno qui a fait de l’équipe une bulle.

Augmenter l’UD

Sans aller au-delà des noms, l’équipe Granota a signalé le 27 décembre la détection de cinq cas positifs. Trois sont des footballeurs et deux du staff technique.

RCD Majorque

Le prochain rival du Barça en Liga arrivera au match contre le Barça avec jusqu’à sept cas positifs. Quatre d’entre eux font partie de l’équipe et les trois autres font partie du « staff » technique. Noms inconnus.

Osasuna

Il a les points positifs de Chimy Ávila et ñigo Pérez. Manu Sánchez, Darko et Barbero ont présenté un résultat « indéterminé » après le PCR. Un panorama qui a fait que tous les entraînements et activités du club se sont déroulés à huis clos ces jours-ci. Pendant ce temps, Budimir et Kike García ont pu s’entraîner avec l’équipe avant la nouvelle année après avoir surmonté leur période d’isolement.

Rayon Vallecano

Probablement l’une des équipes les plus touchées de la Liga. Après les derniers tests effectués (30 décembre), le groupe franjirrojo comptait jusqu’à 10 positifs dans ses rangs. Une situation qui a laissé la dernière séance d’entraînement de l’année avec seulement 15 joueurs de l’effectif premier disponibles, mais avec Andoni Iraola, qui a également passé le covid, en tête de la séance.

Ils sont en quarantaine : Dimitrievski, Alejandro Catena, Baby, lvaro García, Mario Suárez, José Ángel Pozo, Oscar Trejo, Randy Nteka, Radamel Falcao et Yacine Qasmi.

Real Madrid

Après avoir confirmé le positif de Vinicius (29 décembre dernier), le dernier à rejoindre la liste des covids du Real Madrid était Luka Jovic après avoir rencontré les résultats du test PCR ce jeudi. Quelques tests dans lesquels Thibaut Courtois, Eduardo Camavinga Oui Fede Valverde ils étaient négatifs. Dans le cas du gardien belge, il a été testé négatif lors de deux tests successifs.

L’équipe blanche venait de sortir d’une épidémie dans laquelle Marcelo, Lunin, Marco Asensio, Rodrygo, Bale, Alaba, Isco et Modric étaient positifs.

Société réelle

L’équipe de Saint-Sébastien a confirmé jusqu’à 10 positifs dans ses rangs bien que, pour le moment, elle n’ait confirmé les noms d’aucun d’entre eux.

Séville

L’équipe de Séville a signalé trois positifs dans l’équipe première lors des tests effectués après les vacances de Noël. Comme le rapporte le club dans un communiqué, deux d’entre eux l’étaient déjà lors de cette mini pause. Dans les jours suivants, Séville a confirmé deux autres cas qui portent à cinq le nombre total de personnes affectées dans l’équipe. Tous sont isolés comme l’exigent les protocoles.

Valence

Dans son cas, le groupe ‘che’ a fait état de quatre cas positifs après les tests effectués le 29 décembre. Les noms ne se sont pas transcendés.

Villarréal

Il est la seule des équipes de première division à ne pas donner d’informations sur les personnes affectées dans son équipe. De plus, toutes les sessions de formation se déroulent à huis clos.