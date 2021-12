Voici comment le dernier vol spatial Blue Origin a rendu hommage à l’icône de ‘Star Trek’ Leonard Nimoy

L’icône de Star Trek, Leonard Nimoy, avec sa fille Julie Nimoy (Photo : avec l’aimable autorisation de Julie Nimoy/David Knight)

Leonard Nimoy est décédé en 2015, mais sa fille, Julie Nimoy, a trouvé un moyen pour l’icône de Star Trek de toujours visiter la dernière frontière. Parmi les passagers à bord du vol spatial Blue Origin New Shepard Mission NS-19 de ce matin, il y avait un petit mais significatif signe de la mémoire de Nimoy – un pendentif en argent arborant les initiales de la phrase de signature de Spock : « Vivre longtemps et prospérer ». C’est un pendentif que sa fille porte fièrement afin de poursuivre son lien étroit avec son père.

Julie Nimoy portant le pendentif « Live Long and Prosper » qui a récemment voyagé dans l’espace à bord d’une fusée Blue Origin (Photo : Julie Nimoy/David Knight)

Cependant, Julie Nimoy n’était pas elle-même à bord du vaisseau spatial Blue Origin. Au lieu de cela, elle l’a prêté à la fille d’un autre éminent voyageur de l’espace : Laura Shepard Churchley, dont le père était l’astronaute pionnier, Alan Shepard. Nimoy a demandé à Churchley de porter le pendentif « LLAP » lors de son vol vers le cosmos, et elle a immédiatement accepté. « Mon père aurait voulu se lancer dans l’espace et diffuser son message durable d’espoir et d’inspiration pour que tous vivent longtemps et prospèrent », a déclaré Nimoy à Yahoo Entertainment par e-mail.

La jeune Nimoy a été inspirée pour tendre la main à Blue Origin après que l’un des anciens compagnons de Starfleet de son père ait fait le voyage aller-retour jusqu’au bord de l’espace et retour. En octobre, William Shatner a embarqué à bord du tout premier vol spatial Blue Origin et est devenu la personne la plus âgée à avoir jamais regardé les ténèbres de l’espace. « J’espère que je ne m’en remettrai jamais », a déclaré l’acteur de 90 ans après l’expérience, qui a été filmée pour le prochain documentaire d’Amazon Prime Video, Shatner in Space. « J’espère que je pourrai maintenir ce que je ressens maintenant. Je ne veux pas le perdre. C’est tellement plus grand que moi – et la vie.

Julie Nimoy avec William Shatner, co-vedette de Star Trek et ami hors écran de son père (Photo : Julie Nimoy/David Knight)

Mises à jour de Leonard Nimoy, envoyées directement dans votre boîte de réception

S’il vous plaît, mettez une adresse email valide

Succès! Vous êtes abonné à la newsletter Yahoo.

L’hôte de Good Morning America, Michael Strahan, a rejoint Churchley à bord du NS-19 ; l’investisseur Evan Dick ; PDG Dylan Taylor ; et le duo père-fils Lane et Cameron Bess. Mais pour de nombreux téléspectateurs qui se sont connectés pour regarder le vol en direct, le membre d’équipage le plus important est resté le pendentif de Nimoy.

L’histoire continue