Voici comment le gouvernement donne un coup de pouce aux voies navigables pour le transport de passagers et de marchandises dans le nord-est

Le terminal de Joghighopa agira comme une plaque tournante et facilitera le transport de marchandises en continu vers la région du nord-est.

Terminal de Joghighopa dans le nord-est de l’Inde : le gouvernement Modi envisage de faciliter le transport de marchandises sans interruption dans le nord-est de l’Inde. Récemment, le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables a déclaré que bientôt, le terminal de Joghighopa servira de plaque tournante et facilitera le transport de marchandises sans interruption vers la région du nord-est. Selon le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables, le futur terminal de transport fluvial de Joghighopa ainsi que les jetées touristiques de Pandu, Jogighopa, Neamati et Biswanath Ghat sur le fleuve Brahmapoutre permettront un transport de fret fluide. Voici quelques-uns des principaux avantages du futur terminal de transport fluvial à Joghighopa :

Promotion de l’industrie du tourisme de croisière fluviale par l’utilisation de navires de tourismeDéveloppement d’installations offshore pour les touristes ainsi que les industriesGénération d’emplois locauxCroissance des entreprises locales

Dans le même temps, le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables a également déclaré que le service de ferry Ro-Pax construit localement avait été lancé entre Dhubri et Hatsingimari sur le fleuve Brahmapoutre. Les services de ferry Ro-Pax aident à minimiser le temps de trajet en offrant une connectivité entre les rives et, par conséquent, à réduire la distance à parcourir par la route. Selon le ministère, le service de ferry Ro-Pax entre Dhubri et Hastingmari réduira considérablement la distance pour le fret entre les États du Meghalaya et de l’Assam. Par la route, les 220 km sont parcourus en huit heures mais via le ferry Ro-Pax, la distance sera de 28 km et sera parcourue en trois heures.

Le service de ferry Ro-Pax fournira également aux passagers des moyens de transport sûrs, respectueux de l’environnement et de poche, a déclaré le ministère. Le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables a également mentionné que le service de ferry Ro-Pax entre Dhubri et Hastingmari transportera 3 lakh passagers, 2 400 camions ainsi que 60 000 deux-roues et vélos. Ainsi, avec ce service de ferry Ro-Pax, environ 1,32 lakh litre de carburant seront économisés, a ajouté le ministère.

