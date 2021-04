Voici comment le hors-jeu est tracé depuis la salle VAR

19/04/2021 à 10h30 CEST

Il y a plusieurs pièces controversées que le Getafe – Real Madrid de ce dimanche. D’une part, les deux sanctions possibles de Éder Militão à Enes Ünal Oui ange; et de l’autre, le but refusé au Real Madrid pour hors-jeu par Mariano. Une position illégale déterminée par le VAR et qui, comme il s’agit d’une action objective selon le protocole existant dans cette technologie, est déterminée directement à partir de la salle VOR du Ville de football de Las Rozas. Il ne peut jamais y avoir de révision du moniteur de hauteur.

Nombreux sont les doutes qui ont surgi à partir de ce moment sur la façon dont la ligne qui détermine la position illégale du Madridista a été tracée. Au point même de remettre en question la technologie du hors-jeu utilisée dans le football espagnol.

Cette technologie dépend de l’entreprise Oeil de faucon, le même qui est utilisé à la fois dans les compétitions de la UEFA comme dans ceux du FIFA. Dès le début de la saison, il est devenu le fournisseur de ce système dans le football professionnel espagnol après que la RFEF ait décidé de ne pas renouveler l’accord avec Mediapro, l’entreprise en charge de le faire lors de la première saison de cette technologie dans notre pays (2018-2019).

Des doutes ont surgi sur la façon dont cette ligne est tracée pour déterminer la position de hors-jeu de manière presque millimétrique. Eh bien, dans le cas où un jeu se termine par un but, et qu’il y a des soupçons de hors-jeu, c’est l’arbitre de la Chambre VOR qui prévient immédiatement l’arbitre principal en appuyant sur un bouton, en plus d’utiliser le communicateur qui existe entre les deux. Dans ce cas, c’était le malagueño Munuera Montero qui occupait ce poste hier, étant Sánchez Martínez sur le terrain.

C’est à partir de là que le jeu est analysé. Pour commencer, vous trouverez l’image exacte dans laquelle le passeur frappe le ballon à destination de votre partenaire. Le suivant est placez les lignes sur le dernier défenseur. Le système est calibré à l’avance par rapport au point de vue de la caméra.

Ensuite la ligne est lancée sur l’attaquant, projetant, comme dans le cas du défenseur si nécessaire, son rôle habile le plus avancé sur le terrain de jeu. Une procédure qui doit être effectuée le plus immédiatement possible sous la responsabilité de l’arbitre VAR et en coordination avec l’opérateur Hawk Eye qui se trouve dans la même salle que le VOR de la Ciudad del Fútbol.

Une fois les lignes tracées, la situation est analysée et l’arbitre est informé s’il y a ou non une position illégale. La dernière étape de la RFEF et cette salle doit envoyer le signal à l’émission de télévision, afin que les fans puissent voir la même ligne qui a fonctionné depuis la Ciudad del Fútbol elle-même.

C’est un système automatisé que les arbitres travaillent avec insistance dans les différents cours organisés à partir du CTA. En fait, c’est l’un des aspects sur lesquels on insiste le plus de la part de l’institution d’arbitrage.