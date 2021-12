Voici comment le monde réagit à la mort de Vicente Fernández

Vicente Fernández, le charro mexicain et une légende, décède 3:28

(CNN espagnol) – Vicente Fernández, l’un des principaux représentants de la musique au Mexique, est décédé ce dimanche dans un hôpital de Guadalajara, selon une publication sur son compte Instagram vérifié. Le « Charro » du Mexique avait 81 ans.

Avant la nouvelle, plusieurs célébrités et dirigeants ont dédié quelques mots à Fernández sur leurs réseaux sociaux.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a écrit sur son compte Twitter : « Je présente mes condoléances à la famille, aux amis et aux millions d’admirateurs de Vicente Fernández, symbole de la chanson ranchera de notre temps, connue et reconnue au Mexique et en l’étranger ».

Je présente mes condoléances à la famille, aux amis et aux millions d’admirateurs de Vicente Fernández, symbole de la chanson ranchera de notre temps, connue et reconnue au Mexique et à l’étranger. – Andrés Manuel (@lopezobrador_) 12 décembre 2021

Le chanteur Alejandro Sanz a écrit que c’était un « jour triste ». « L’histoire de la musique mexicaine portera toujours ton nom, Vicente, mon ami, tu es et seras LE ROI pour toujours. »

Jour triste, sans mots. L’histoire de la musique mexicaine portera toujours ton nom Vicente, ami, tu es et seras LE ROI pour toujours.

Votre héritage appartiendra à l’histoire. Mon câlin à vous tous. #DEP pic.twitter.com/krW3IWAgmv – Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 12 décembre 2021

En outre, le chanteur Juan Luis Guerra a envoyé un message: « Se souvenir avec admiration et respect de la grande carrière artistique de Don Vicente Fernández. La paix du Seigneur repose sur notre apprécié Alejandro et toute sa famille. »

Se souvenir avec admiration et respect de la grande carrière artistique de Don Vicente Fernandez. La Paix du Seigneur repose sur notre cher Alejandro et toute sa famille. – Juan Luis Guerra (@JuanLuisGuerra) 12 décembre 2021

Pour sa part, l’artiste Ricardo Montaner a déclaré que « Don Vicente Fernández est parti pour l’éternité, son héritage infini continuera de résonner dans le cœur de millions de personnes. Un homme gentil et attentionné avec ses collègues. Paix Don Vicente, paix à sa famille bien-aimée . »

Don Vicente Fernández est parti pour l’éternité, son héritage infini continuera de résonner dans le cœur de millions de personnes.

Homme gentil et attentionné avec ses collègues.

Paix Don Vicente, paix à ta chère famille @alexoficial #Mexico #VicenteFernandez – Ricardo Montaner (@montanertwiter) 12 décembre 2021

Tony Bennett, avec qui Vicente Fernández, a enregistré une version « Return to me », a écrit un message déplorant la nouvelle. Bennett a qualifié Fernandez de « chanteur légendaire ».

C’est avec tristesse que j’apprends le décès du chanteur légendaire Vicente Fernández. Enregistrer « Regresa a Mí » dans sa belle maison au Mexique et rencontrer sa famille était inoubliable et il nous manquera.https: //t.co/5tEgvkIQ8l – Tony Bennett (@itstonybennett) 12 décembre 2021

Le compte officiel Latin Grammy a également dit au revoir à l’icône de la musique ranchera : « Avec un grand regret, nous disons au revoir à Vicente » Chente « Fernández, l’interprète légendaire de la musique régionale mexicaine et icône culturelle. Depuis plus de 60 ans, le chanteur, producteur et L’acteur a fait découvrir les traditions de son pays au public du monde entier », peut-on lire sur son compte Twitter.

C’est avec grand regret que nous disons au revoir à Vicente « Chente » Fernández, le légendaire interprète de musique régionale mexicaine et icône culturelle. Pendant plus de 60 ans, le chanteur, producteur et acteur a fait découvrir les traditions de son pays au public du monde entier… https://t.co/yJRsIO4nQu pic.twitter.com/8KsrSYoNG5 – The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) 12 décembre 2021

La chanteuse Natalia Lafourcade a remercié « le grand Vicente Fernández pour tout ce qu’il nous a donné. Maître, repose en paix. Merci pour tant. Le Mexique et le monde vous aiment. »

Merci au grand Vicente Fernández pour tout ce qu’il nous a donné. Maître, reposez en paix. Merci pour tout. Le Mexique et le monde nous vous aimons. – Natalia Lafourcade (@lafourcade) 12 décembre 2021

L’actrice Florinda Meza a publié une photo de Vicente Fernández et une de la Vierge de Guadalupe. « Que la Vierge le reçoive et l’emmène au ciel. Repose en paix, Vicente Fernández », écrit-il.

Mexicain dans l’âme, il est décédé le 12 décembre. Que la Vierge le reçoive et l’emmène au ciel. Repose en paix, Vicente Fernández. pic.twitter.com/CwGIBG6Ycc – Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) 12 décembre 2021

Le chanteur argentin Enrique Bunbury a publié une photo de Vicente Fernández avec le message : « Merci pour tout ! Merci pour beaucoup ! »

Merci pour tout! Merci pour tout! VICENTE FERNANDEZ (1940/2021) pic.twitter.com/O5NakNmasG – Enrique Bunbury (@bunburyoficial) 12 décembre 2021

« Triste nouvelle, ce jour #VicenteFernandez nous quitte », a écrit la journaliste de divertissement Paty Chapoy sur son compte Twitter.

Triste nouvelle, ce jour nous quitte #VicenteFernandez pic.twitter.com/uNHfpenufj – Pati Chapoy (@ChapoyPati) 12 décembre 2021

Le ministre mexicain des Affaires étrangères a adressé ses « plus sincères condoléances » à la famille, aux frères et amis de Vicente Fernández, qu’il a décrit comme « une grande figure de la musique mexicaine et une énorme personnalité contemporaine ».

Mes condoléances à Gerardo Fernández, frères, famille et amis pour le décès de Don Vicente Fernández, une grande figure de la musique mexicaine et une grande personnalité contemporaine. Repose en paix. J’embrasse la famille Fernández. – Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 12 décembre 2021

Le gouverneur de Jalisco, Enrique Alfaro, a déclaré que « Jalisco et le Mexique sont en deuil. La légende qui, avec son talent, a exprimé les sentiments de millions de personnes dans le monde fait de nous l’une des plus grandes icônes de la musique et de la mexicainité. RIP Vicente Fernández , notre Charro de Huentitán. Nous n’arrêterons pas d’applaudir. «

Jalisco et Mexico sont en deuil. La légende qui, avec son talent, a exprimé les sentiments de millions de personnes à travers le monde nous laisse comme l’une des plus grandes icônes de la musique et de la mexicanité. RIP Vicente Fernández, notre Charro de Huentitán. Nous n’arrêterons pas d’applaudir. pic.twitter.com/69YJl5qldS – Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 12 décembre 2021

Le compte du gouvernement de Jalisco a assuré que l’État « licencie l’un de ses fils préférés, Vicente Fernández, plein de gratitude. Chaque émotion que vous nous avez donnée avec vos chansons restera au cœur de cette terre dont vous étiez et serez le roi. Jusqu’à l’éternité. »

Jalisco dit au revoir plein de gratitude à l’un de ses fils préférés, Vicente Fernández. Chaque émotion que vous nous avez transmise avec vos chansons restera au cœur de cette terre dont vous étiez et serez le roi. Pour toujours. pic.twitter.com/s0rNygUwkW – Gouvernement de Jalisco (@GobiernoJalisco) 12 décembre 2021

La chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sehinbaum, a déclaré que « la voix et les chansons uniques » de Vicente Fernández sont un héritage musical pour la culture populaire. Mes condoléances à sa famille, ses amis et ses partisans. Qu’il repose en paix. » .

Aujourd’hui, nous disons au revoir à Vicente Fernández. Sa voix et ses chansons inégalées sont un héritage musical pour la culture populaire. Mes condoléances à sa famille, ses amis et ses fidèles. Repose en paix. – Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 12 décembre 2021

Iván Duque, président de la Colombie, a déclaré que « l’art et la musique d’Amérique latine sont en deuil. Vicente Fernández était un véritable génie du folklore et de la musique de notre région. Son départ nous fait mal et son héritage sera vivant pour toujours ».

L’art et la musique d’Amérique latine sont en deuil. Vicente Fernández était un véritable génie du folklore et de la musique de notre région. Son départ nous fait mal et son héritage vivra pour toujours. Notre solidarité avec le peuple frère du Mexique et avec tous leurs proches. – Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) 12 décembre 2021

L’ancien président de la Bolivie Evo Morales a parlé sur Twitter de la nouvelle et a noté : « Nous regrettons la mort d’un grand représentant de la musique traditionnelle mexicaine et de la fierté latino-américaine, Vicente Fernández, qui nous laisse dans nos cœurs et dans nos mémoires ses chansons inoubliables . » .

Nous pleurons la mort d’un grand représentant de la musique traditionnelle mexicaine et de la fierté latino-américaine, Vicente Fernández, qui laisse ses chansons inoubliables dans nos cœurs et nos mémoires. Nos condoléances à sa famille et au peuple mexicain. pic.twitter.com/kxWn25zq56 – Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 12 décembre 2021

L’ancien président de la Colombie Álvaro Uribe les a rappelés avec cette phrase :

Le départ de Vicente Fernández fait mal, qu’il continue à inspirer du ciel. Que les applaudissements continuent » Si tu ne te lasses pas d’applaudir ta Chente ne te lasse pas de chanter « – Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 12 décembre 2021