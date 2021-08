Voici comment le nouvel écran du Samsung Galaxy Z Fold 3 réduit l’utilisation de la batterie de 25%

in

Lors de son annonce la semaine dernière, les observateurs avertis auront remarqué que le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 3 dispose d’une batterie légèrement plus petite (4 400 mAh) que son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 2 (4 500 mAh).

Ceci, associé à l’inclusion d’un chipset Snapdragon 888 plus puissant et d’un écran 120 Hz amélioré à l’extérieur de l’appareil, conduirait la plupart des personnes raisonnables à supposer que le Z Fold 3 souffrirait quelque peu en ce qui concerne la durée de vie de la batterie.

Ce n’est pas le cas, selon Samsung, qui a révélé via Samsung Display Newsroom comment sa nouvelle technologie d’affichage Eco 2 OLED est capable de réduire la consommation de la batterie de 25% tout en offrant une augmentation de 33% de la luminosité de l’écran.

Comment fonctionne la technologie OLED Eco 2 de Samsung

(Crédit image : Samsung)

Comme l’a révélé Samsung Display, le nouvel écran OLED Eco 2 du Galaxy Z Fold 3 utilise un polariseur intégré, une feuille de plastique opaque qui était auparavant incluse comme couche supplémentaire entre l’écran OLED de l’appareil et la couche supérieure en verre ultra-mince (UTG) de Samsung comme un moyen de refléter la lumière extérieure et d’améliorer la visibilité dans des environnements lumineux.

Alors pourquoi une feuille de plastique supplémentaire affecterait-elle la durée de vie de la batterie d’un appareil ? Selon Samsung, “un polariseur traditionnel ajoute une couche de film sombre sur le dessus du panneau”, ce qui signifie que “votre appareil nécessite plus de lumière”, forçant le combiné à augmenter la luminosité et à passer par plus de puissance afin de compenser.

Au lieu de cela, Samsung affirme que son écran OLED Eco 2 est capable d’obtenir le même effet sans la couche supplémentaire en « tirant parti de sa structure de pixels innovante », qui aurait permis une amélioration de 33 % du taux de transmission et une diminution de 25 % de la consommation d’énergie. dans ses tests internes.

Si cela n’était pas assez excitant, Samsung a également révélé que la nouvelle technologie d’affichage a permis à l’entreprise de réduire son utilisation de plastique maintenant que la couche polarisante supplémentaire n’est plus nécessaire, rendant l’écran OLED Eco 2 encore plus écologique que nous avons d’abord pensé.