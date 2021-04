Voici comment le premier DEX de Cardano tentera de perturber DeFi

Compartir

À l’approche du Hard Fork Combinator (HFC) «Alonzo», d’autres projets DeFi émergent pour Cardano. Il y a quelques jours, le directeur des communications et du marketing d’Input-Output Global (IOG), Tim Harrison, a déclaré qu’il y avait un «énorme» intérêt de la part des développeurs pour la plate-forme et ses capacités de contrat intelligent.

En ce sens, une équipe de développeurs dirigée par Ryan Morrison de Quant Digital lance Cardax. Un projet conçu pour être le premier échange décentralisé de Cardano. Selon une publication officielle, le projet cherche 50 000 $ pour financer le développement de Cardax. La proposition a été faite par le biais du Project Catalyst Fund 4 de Cardano.

Morrison est une partie prenante de ce réseau avec une formation en marketing. Son équipe est composée de «passionnés de crypto» ayant une expérience de travail sur des projets tels que Celsius, Open Ocean et Bitcoin EU, selon la publication officielle. Ils ont proposé de construire un DEX avec les caractéristiques suivantes:

Cardax est un échange décentralisé qui sera alimenté par le protocole Extended Automated Market Maker (EAMM). Son objectif est de fournir des liquidités aux projets qui émettent des jetons natifs sur Cardano. (…) Ce qui a apporté des jetons natifs et un support multi-actifs à Cardano, il y a un plus grand besoin de développer un échange natif.

Première feuille de route et fonctionnalités DEX de Cardano

L’équipe derrière Cardax cherche à résoudre certains des «défis et lacunes» de Cardano et de son écosystème. De cette manière, ils cherchent également à augmenter les cas d’utilisation de la plate-forme en entreprise et à augmenter l’adoption dans le secteur DeFi.

Le projet développera 7 fonctionnalités clés: la prise en charge de tout jeton Cardano natif, introduit avec les événements HFC, Allegra et Mary précédents; donner aux fournisseurs de liquidité la possibilité de recevoir des commissions facturées sur le DEX; tirer parti du protocole EAMM pour une tarification automatisée sensible à la liquidité; la possibilité d’échanger des ADA et d’autres jetons natifs via le portefeuille Yoroi; négociation de transaction unique et transferts de transaction unique.

Le projet comportera 6 phases de développement. Celles-ci comprendront la création de l’interface utilisateur, l’expérience utilisateur, la logique du système et les «indispensables», la sécurité, le backend, le protocole et une phase finale de test et de développement. Les équipes ont ajouté:

Le budget demandé dans le Fonds 4 (50 000 dollars) couvrira les coûts de mise en œuvre de la phase 1 du projet. Comme décrit ci-dessus, cette phase se concentrera sur l’interface utilisateur / UX Cardax et l’architecture du système.

Contrairement aux bourses centralisées et à sa future concurrence dans le secteur DeFi, Cardax cherchera à tirer parti d’un modèle avec un carnet de commandes et un market maker automatisé (AMM). Les utilisateurs pourront bénéficier du double modèle. Le DEX leur permettra d’être des teneurs de marché avec un glissement minimal et un risque de perte non permanent. L’équipe Cardax a déclaré:

Avec l’adoption croissante de Cardano et les initiatives en cours pour soutenir DeFi, un DEX basé sur Cardano servira de plate-forme de négociation essentielle et puissante dans l’écosystème.

ADA se négocie à 1,21 $ avec un mouvement latéral sur le graphique horaire et une tendance à la baisse sur des périodes plus longues suite au sentiment général sur le marché de la crypto-monnaie.

ADA suit le sentiment général du marché sur le graphique journalier. Source: ADAUSDT Tradingview