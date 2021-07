Voici comment le rappel Oculus Quest 2 de Facebook vous affecte (et pourquoi cela se produit)

Vous avez peut-être entendu dire que Facebook a interrompu les ventes de l’Oculus Quest 2 pendant un mois et a publié un rappel volontaire. Vous avez peut-être également entendu parler d’un Oculus Quest 2 de 128 Go qui remplace la référence 64B sans augmenter le prix de 299 $. Mais pourquoi, demandez-vous, et que devez-vous faire à ce sujet ? Voici tout ce que vous devez savoir sur le programme de rappel et de remplacement de mousse Oculus Quest 2.

Qu’est-ce qui se passe?

En décembre 2020, certains utilisateurs ont signalé une irritation de la peau avec le coussin en mousse inclus dans la boîte avec le Quest 2. Après une enquête interne, Facebook a découvert que des allégations de dermatite de contact sur les parties du visage de certains utilisateurs qui sont entrées en contact avec la mousse pad étaient vrais. Après avoir consulté des dermatologues, il a été déterminé qu’il ne s’agissait pas d’une allergie, mais plutôt d’un défaut de conception qui rendait les coussinets en mousse un peu trop abrasifs pour les zones sensibles de la peau.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Facebook a poursuivi cette enquête avec un programme volontaire où les utilisateurs pouvaient demander des coussinets de remplacement basés sur le nouveau design si leur Quest 2 était fabriqué avant le 4 janvier 2021. Depuis lors, des rapports d’irritation ont continué à affluer et Amazon EU a retiré le Quest 2 de son magasin en mai à la suite d’un certain nombre de plaintes similaires.

Après avoir consulté la Commission de la sécurité des produits de consommation des États-Unis (CPSC) et Santé Canada, Facebook a décidé d’émettre un rappel formel aux détaillants le 27 juillet 2021. Les ventes de Quest 2 ont été interrompues jusqu’à ce qu’un SKU de remplacement approprié soit à nouveau disponible pour les détaillants. vendre. Facebook reprend ces unités aux détaillants et inclut un nouveau couvercle en silicone dans la boîte – le même couvercle en silicone que les propriétaires actuels de Quest 2 peuvent demander gratuitement.

Facebook dit que les détaillants auront de nouvelles unités avec un pack de couverture en silicone disponibles à la vente le 24 août 2021. De plus, le SKU de 64 Go a été officiellement retiré et est remplacé par un SKU de 128 Go avec le double du stockage pour le même 299 $ le prix.

Qui est concerné par le rappel ?

En un mot, si vous êtes propriétaire d’un Oculus Quest 2, si vous avez acheté des coussinets faciaux en mousse supplémentaires ou si vous avez acheté un Fit Pack Quest 2 – c’est le pack de deux interfaces faciales en mousse avec protecteurs d’objectif – vous êtes admissible à un remplacement sans frais pour vous.

Les personnes qui envisageaient d’acheter un Oculus Quest 2 peuvent faire l’une des deux choses suivantes : acheter une unité Quest 2 d’occasion et demander un nouveau coussin en mousse à Facebook, ou attendre que les nouveaux modèles apparaissent chez les détaillants le 24 août 2021. Si vous pouvez attendre, vous pourrez obtenir une mise à niveau du stockage sans frais supplémentaires puisque Facebook vendra le nouveau SKU de 128 Go au même prix de 299 $ que le SKU de 64 Go vendu à l’origine.

Combien de personnes sont concernées ?

Pour le moment, Facebook ne publie pas de chiffres, mais affirme qu'”un très petit pourcentage de clients de Quest 2″ a subi une irritation de la peau après avoir utilisé l’interface faciale en mousse. Facebook met en œuvre ce programme de remplacement volontaire d’une manière qu’il appelle proactive pour s’assurer qu’il est conforme aux autorités réglementaires.

La page de rappel officielle de l’USCPSC indique que quatre millions d’unités relèvent du rappel, et ce nombre est très certainement plus élevé dans le monde si Facebook étend le programme à tous les clients du monde entier. Facebook fait probablement cela pour éviter d’autres problèmes alors que la base d’installation de Quest continue de croître.

Que pouvez-vous faire à ce sujet?

Facebook recommande à tous les utilisateurs de Quest 2 de cesser d’utiliser le coussin en mousse pour le moment, que vous ayez ou non ressenti une irritation de la peau à la suite d’un contact avec le coussin en mousse.

Si vous êtes propriétaire d’un Oculus Quest 2 et que vous souhaitez faire remplacer votre coussin facial en mousse, voici comment demander une housse en silicone de remplacement pour votre Oculus Quest 2. Les étapes sont simples et ne vous coûtent pas un centime ; juste votre temps. Cette housse s’adaptera à votre coussin en mousse existant et est nettement plus douce que la mousse.

Si vous avez acheté des coussinets en mousse supplémentaires auprès d’Oculus ou acheté le pack Quest Fit à tout moment, Facebook remplace ces articles via la même page de remplacement liée ci-dessus. Le Quest Fit Pack est livré avec deux coussinets en mousse de tailles différentes, qui auront chacun besoin de leur propre housse.

Si vous avez déjà suivi nos conseils et remplacé ce coussin en mousse par l’un des meilleurs couvre-visages Quest 2, vous n’avez rien d’autre à faire, à moins que vous ne vouliez simplement un nouveau couvre-visage en silicone de Facebook. Des couvercles en silicone supplémentaires peuvent être utiles lorsque vous partagez un casque VR, il n’y a donc aucun mal à en demander un si vous êtes propriétaire de Quest 2.