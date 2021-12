Voici comment le visage de Miriam Gutiérrez a été laissé après avoir reçu 236 coups dans un combat

Le week-end dernier, dans l’événement co-vedette du combat entre Jake Paul contre Tyron Woodley 2, l’Espagnol Miriam Gutiérrez a affronté Amanda Serrano, championne du monde en sept poids, et a chuté à l’unanimité (100-90, 99-91 et 99-90) des juges, mais pas avant de livrer une bataille plus que digne à l’Amalie Arena de Tampa, en Floride.

Quelques instants après la fin de la soirée, les protagonistes se sont rencontrés dans les vestiaires, ont discuté comme des meilleurs amis et se sont félicités. Le moment a été immortalisé dans une série de vidéos et de photographies que les boxeurs ont partagées sur les réseaux sociaux, où l’état choquant du visage de Gutiérrez peut être apprécié après un tel combat.

D’après les statistiques recueillies lors du combat, Le madrilène de 38 ans a reçu un total de 236 coups répartis en 10 rounds. 37 étaient au premier tour ! Les impacts lui ont causé de multiples blessures, la plupart sur son visage, qui était visiblement enflé.

C’EST LE VISAGE DE GUTIÉRREZ

Je veux remercier mon partenaire de danse

Miriam Gutiérrez Elle n’est pas venue se coucher. Je me fiche de qui est devant moi, je ne viens pas jouer !

Elle vient de me dire qu’elle pesait 160 livres aujourd’hui. Dieu merci, j’ai travaillé avec ma fille @ nisa_rodriguez5 qui avait environ 165 ans. Dieu est grand. Je suis béni! pic.twitter.com/RVED1knVzN – Amanda Serrano (@Serranosisters) 19 décembre 2021

« Je tiens à remercier ma partenaire de danse, Miriam Gutiérrez. Elle n’est pas venue craquer. Peu m’importe qui est devant moi, je ne viendrai pas jouer ! C’est une combattante coriace »dit le Serrano portoricain. Gutiérrez n’était pas en reste et a également fait quelques publications pour féliciter son collègue.

« Cette fille Serrano est incroyable ! Je lui souhaite toute la chance du monde dans tous ses projets et futurs combats ! Elle est incroyable sur le ring comme à l’extérieur ! Un honneur de se battre avec elle et de la rencontrer… Sourire après une dure bataille avec un grand « , dit le pied de page des messages. Miriam a passé un an sans monter sur le ring et Serrano n’a eu aucune pitié.

Gutiérrez a perdu contre Serrano par décision unanime. (Photo : Instagram)

