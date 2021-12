Voici comment le visage d’un combattant de l’UFC a été laissé après une impressionnante coupure à l’œil

Carla Esparza est l’une des plus grandes représentantes de l’UFC féminin. Championne invaincue de la première édition de la catégorie poids paille, elle se situe à la deuxième place du classement officiel de la compétition. De plus, elle a un historique de 17 victoires et six défaites tout au long de sa carrière, qui a débuté en décembre 2014. Au-delà d’être considérée comme l’une des meilleures, l’Américaine d’origine équatorienne n’ont pas pu clôturer l’année sur une victoire puisqu’ils ont abandonné le combat contre Danielle Kelly dans le cadre du FURY Pro Grappling 3, une exposition événement qui a eu lieu à Philadelphie, aux États-Unis et qui a attiré des milliers d’amateurs d’arts martiaux mixtes.

C’est ainsi que le visage de Carla Esparza est resté. (IG : Carla Esparza)

Bien que le combat ait été égal, tout s’est terminé après un affrontement de tête totalement accidentel entre les deux. Cependant, le pire s’est retrouvé avec Esparza, qui a subi une coupure profonde sur le dessus de son œil droit. Heureusement, les médecins ont rapidement travaillé sur la zone et la blessure n’a pas progressé davantage.

« Désolé. C’était un coup de tête accidentel dans un coup qui a causé une coupure qui m’a obligé à arrêter le combat. La bonne nouvelle, c’est que je suis déjà de bonne humeur et j’ai juste besoin de quelques points. Merci beaucoup à l’événement pour l’invitation et à Danielle Kelly pour le combat », a-t-il écrit sur son compte Instagram avec une image de son visage. Quelques heures plus tard, Instagram a décidé de restreindre la publication car ils considéraient que « cette photo pouvait inclure contenu graphique ou violent ».

Esparza a partagé une image pour apporter la tranquillité d’esprit. (IG : carla esparza)

D’un autre côté, Kelly a commenté : « Je souhaite juste que Carla Esparza se rétablisse rapidement. Ni moi ni elle ne nous attendions à ce qui s’est passé et peut-être qu’il pourrait y avoir un match revanche plus tard si nos horaires le permettent. Honnêtement, j’étais confus et plein d’adrénaline en ce moment car j’étais excité de participer à un tel événement avec autant de gens qui regardaient. Aussi, je me suis retrouvé avec une marque sur mon visage. Merci à tous pour votre soutien. « Et la réponse d’Esparza n’a pas tardé à arriver: » Merci beaucoup pour le message. Nous devons absolument nous battre à nouveau! «

QUELLE EST LA PROCHAINE POUR ESPARZA ?

Bien entendu, son premier objectif sera de se remettre du coup similaire subi ce jeudi. Par la suite, elle commencera par sa préparation pour combattre à nouveau officiellement et bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation de la part des organisateurs, tout indique qu’elle sera la challenger de Rose Namajunas, qui porte avec bonheur la ceinture de championne du monde.

