Voici comment les actifs du monde réel libèrent le plein potentiel de Defi ZyCrypto

Publicité





Il est indéniable que le marché DeFi a récemment atteint des sommets vertigineux, ce qui est mis en évidence par le fait que la valeur totale verrouillée (TVL) dans cet espace est passée de 23 milliards de dollars à 93 milliards de dollars au cours de 2021 seul. Non seulement cela, car ce secteur en plein essor a continué à mûrir, de même que sa liste de cas d’utilisation pratiques, qui semble s’allonger à un rythme rapide chaque jour qui passe.

De plus, selon un rapport récent, alors que le marché de la cryptographie a continué d’attirer l’intérêt des investisseurs du monde entier, on estime que le secteur DeFi est sur le point de croître d’un facteur 10 fois au cours de l’année prochaine, ce qui signifie qu’au tournant de 2023, la valorisation totale de ce marché pourrait avoisiner la barre des 1 000 milliards de dollars. Et bien que ce nombre puisse sembler assez étrange à première vue, il convient de rappeler qu’entre mai 2020-2021, le montant total d’argent entrant dans cet espace a été multiplié par 88, passant de 1 milliard de dollars à 88 milliards de dollars.

Cela étant dit, nous devrions examiner ce que signifie le terme « Real World DeFi ». En termes simples, il fait référence à un projet décentralisé qui peut être utilisé pour résoudre des problèmes quotidiens affectant les personnes dans le monde, en particulier les personnes qui n’ont pas accès aux services d’émission de base. En ce sens, il convient de mentionner qu’il n’existe actuellement que quelques applications DeFi sélectionnées qui ont réellement le potentiel de faciliter le changement dans le monde réel.

Centrifuge et MakerDAO sont deux exemples de projets qui correspondent parfaitement à la facture, ce dernier ayant ouvert la voie à d’autres projets similaires puisqu’il a été le premier à proposer son propre stablecoin qui pourrait être utilisé pour des choses comme les paiements, l’émission de factures, le transfert de actifs – tous utilisant des actifs cryptographiques.

Un aperçu de Centrifugeuse

Dans son sens le plus élémentaire, Centrifuge peut être considéré comme un protocole de financement d’actifs décentralisé qui permet aux utilisateurs de tokeniser des actifs du monde réel, qui peuvent ensuite être utilisés comme garantie pour accéder à une gamme d’options de financement via Tinlake, le prêt adossé à des actifs de la société. dApp.

Publicité





En outre, il convient également de souligner que l’écosystème Centrifuge cherche à aider à débloquer une pléthore d’opportunités économiques pour tous les participants – c’est-à-dire les prêteurs / emprunteurs – d’une manière extrêmement transparente, rentable et dépourvue de tout intermédiaire. Non seulement cela, cela aide également à aplanir bon nombre des inefficacités opérationnelles et monétaires qui affligent actuellement le système financier traditionnel (telles que les frais de transaction élevés, le débit de transaction lent, etc.).

Grâce à sa conception prête pour l’avenir, Centrifuge a pu lever plus de 12 millions de dollars auprès d’acteurs de premier plan du marché, notamment IOSG, Fenbushi, Blueyard, Galaxy, Fintech Collective, Mosaic, Rockaway, entre autres.

Pourquoi centrifuger ?

D’emblée, il convient de mentionner que Centrifuge aide à combler le fossé qui existe actuellement entre le marché des jetons numériques, DeFi et les actifs physiques tels que l’immobilier. Grâce à sa nouvelle infrastructure, il contribue à réduire le coût du capital pour les petites et moyennes entreprises (PME), tout en permettant aux investisseurs DeFi de tirer des revenus passifs en parallèle.

Pour approfondir le sujet, Centrifuge permet aux emprunteurs de financer une gamme d’actifs du monde réel sans avoir à recourir aux services d’une institution financière centralisée (telle qu’une banque). En fait, le protocole offre des liquidités à quiconque en appuyant simplement sur un bouton, les investisseurs recevant même le Centrifuge Token (CFG) comme incitation à leur participation. Ces jetons peuvent ensuite être utilisés pour un large éventail d’actions, notamment le jalonnement, le paiement des frais de transaction ainsi que pour la facilitation de certaines activités de gouvernance en chaîne (telles que le vote).

De plus, en utilisant Tinlake, la Dapp destinée aux consommateurs de Centrifuge, les particuliers peuvent accéder à un marché ouvert de pools d’actifs du monde réel. En fait, la plate-forme est conçue pour permettre des emprunts en chaîne contre des actifs garantis qui sont régis de manière entièrement automatisée – c’est-à-dire via l’utilisation de contrats intelligents – et sont donc totalement à l’abri de toute sorte de manipulation/erreur humaine.

Le futur est déjà là

En plus de toutes les caractéristiques qui ont été décrites ci-dessus, il convient également de souligner que les NFT de Centrifuge compatibles avec la confidentialité sont conçus pour servir de représentations symboliques d’actifs individuels, permettant ainsi de stocker certains de leurs attributs sur un serveur peer-to- protocole peer (p2p) ainsi qu’un registre public décentralisé. En raison d’une telle structure unique, il est possible pour les utilisateurs de partager leurs données avec des tiers sur une base totalement nécessaire.