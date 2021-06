Voici comment les applications Android fonctionneront dans Windows 11

Windows est une plate-forme dont nous ne parlons pas beaucoup sur Android Central, mais elle est à nouveau pertinente pour nous grâce à Windows 11. C’est parce que, grâce à un partenariat technologique entre Intel et Microsoft, les utilisateurs de PC pourront exécuter Android applications dans Windows 11. Bien sûr, l’exécution d’applications Android dans Windows était possible via un logiciel tiers dans le passé – Bluestacks est la ressource la plus populaire ici et peut être utilisé sur Windows 10 – mais avoir la fonctionnalité intégrée directement dans le système d’exploitation est un itinéraire plus préférable.

Mais comment ça marche, pourquoi voudriez-vous l’utiliser, et quelles sont les limites de cette nouvelle technologie ? Nous visons à répondre à ces questions et plus encore ici.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Comment fonctionnent les applications Android sur Windows 11 ?

Source : Nick Sutrich / Android Central

Les moyens existants d’exécuter des applications et des jeux Android sous Windows, comme Bluestacks, fonctionnent à un niveau d’émulation similaire aux émulateurs de console. Des émulateurs comme Bluestacks exécutent une version virtuelle d’un appareil Android sur votre ordinateur, représentée par une fenêtre d’application dans Windows. Cet appareil Android virtuel fonctionne de la même manière qu’un appareil physique – de la même manière que les serveurs virtuels dans le cloud fonctionnent – ​​de sorte que les applications et les jeux pensent que cet appareil est ce que vous utilisez réellement.

Microsoft intègre des fonctionnalités Android dans Windows d’une manière qui ressemble plus à une solution native qu’à quelque chose comme Bluestacks, mais cette solution s’apparente davantage au fonctionnement de la plate-forme Rosetta d’Apple sur ses ordinateurs. Lorsqu’Apple a introduit la puce Apple M1 dans ses derniers Mac vers la fin de 2020, il a lancé Rosetta 2 à ses côtés.

Microsoft intègre des fonctionnalités Android dans Windows afin que cela ressemble plus à une solution native qu’à un émulateur comme Bluestacks.

Pour simplifier à l’extrême, Rosetta fonctionne comme un traducteur pour la puce Apple M1 afin qu’elle puisse comprendre les instructions x86 – c’est l’architecture utilisée par les Mac à processeur Intel et la même que celle utilisée par votre PC, peu importe si vous utilisez une puce Intel ou AMD.

De même, la technologie sous-jacente de Microsoft dans Windows 11, alimentée en partie par la technologie Intel Bridge, fonctionne également comme un traducteur pour les instructions ARM – c’est l’architecture sur laquelle Android est construit et sur quoi sont construites les puces de sociétés comme Qualcomm et Mediatek.

Les applications Android doivent être traduites pour fonctionner sur un processeur Intel ou AMD, mais elles fonctionnent tout de même.

Si vous pensez à regarder une vidéo dans une langue étrangère qui est traduite en direct par une personne, il y a toujours un léger décalage dans la traduction. Alors naturellement, le traducteur doit écouter la langue parlée, traiter et comprendre cette langue, puis vous la présenter dans une langue et une structure qui ont du sens. De même, la traduction requise pour qu’une application Android s’exécute dans Windows 11 signifie qu’une application Android dans Windows ne fonctionnera jamais aussi efficacement qu’une application Windows conçue pour Windows.

Tout comme les applications x86 s’exécutent techniquement plus lentement sur un Mac basé sur Apple M1 que le code natif, les performances de la puce M1 garantissent que vous ne le remarquerez jamais. De même, le fossé des performances entre un processeur PC et un processeur mobile dans un téléphone Android signifie que les applications fonctionneront presque certainement mieux sur votre PC Windows 11, même si elles s’exécutent techniquement plus lentement que le code natif.

Alors qu’Intel Bridge est une technologie intégrée aux processeurs Intel, Daniel Rubino de Windows Central s’est entretenu avec Microsoft et a été assuré que tous les PC basés sur Windows 11 – peu importe si votre PC fonctionne sur un chipset AMD ou Intel – exécuteront des applications Android. On ne sait pas encore si les PC basés sur Intel verront une amélioration des performances, mais il existe une possibilité distincte.

À quoi ressembleront les applications Android sur Windows 11 ?

Source : Microsoft

D’après les informations dont nous disposons jusqu’à présent, les applications Android ressembleront et se comporteront de la même manière qu’une application Windows normale. Les applications Android se trouvent dans le menu Démarrer et peuvent être épinglées dans la barre des tâches. Les applications Android en cours d’exécution auront une icône placée dans la barre des tâches de la même manière qu’une application Windows normale s’exécuterait.

Les applications Android s’exécuteront dans une fenêtre redimensionnable, exactement comme vous vous attendez à ce qu’une application apparaisse dans le système d’exploitation Windows. Ces fenêtres peuvent être déplacées, redimensionnées, réduites et même capturées à l’aide de la nouvelle fonctionnalité de capture instantanée améliorée de Windows 11. Vous pouvez voir l’application Android TikTok accrochée au tiers droit de l’écran dans l’image ci-dessus.

Comment puis-je obtenir des applications Android sur Windows 11 ?

Source : Microsoft

Lorsque Windows 11 sera lancé cet automne, les applications Android peuvent être obtenues à partir du Microsoft Store situé dans le menu Démarrer. Microsoft utilise Windows 11 pour lancer son nouveau magasin d’applications ouvert, qui permet aux développeurs de soumettre des applications construites de plusieurs manières différentes. Cela signifie que les applications ne doivent pas seulement être construites autour de la norme UWP, mais peuvent désormais être Win32 ou même APK – c’est l’extension utilisée pour les applications Android.

Vous trouverez des applications Android répertoriées dans le Microsoft Store, mais les fichiers sont stockés sur les serveurs d’Amazon.

De plus, Microsoft permet désormais aux développeurs d’héberger leurs propres applications ou d’utiliser d’autres plates-formes de diffusion de contenu pour les mises à jour et autres téléchargements. Microsoft fournira officiellement des applications Android via l’Amazon Appstore dans le cadre de ce nouveau système. Amazon gère son magasin d’applications Android alternatif depuis la majeure partie de la décennie et offre une alternative convaincante au Google Play Store pour tout appareil Android.

Le processus d’obtention d’applications n’est que légèrement compliqué au début, mais Microsoft affirme qu’il sera aussi transparent qu’une application Windows une fois que vous l’aurez configuré. Par exemple, lorsque vous essayez pour la première fois d’installer une application Android à partir du Microsoft Store dans Windows 11, vous serez invité à télécharger l’Amazon Appstore et à vous connecter avec votre compte Amazon.

À partir de là, toute application Android téléchargée depuis le Microsoft Store semblera provenir directement de ce Microsoft Store, mais la transaction se déroulera en fait via l’Amazon Appstore dans les coulisses. De même, les applications téléchargées de cette manière utiliseront l’écosystème Amazon Appstore existant pour traiter les transactions in-app.

Les APK peuvent être directement téléchargés sur Windows, ce qui fait que les applications Android ressemblent davantage à des EXE.

Alors que Microsoft s’associe à Amazon pour fournir initialement des applications Android, l’objectif n’est pas de fournir l’exclusivité à Amazon. Au lieu de cela, Microsoft a déclaré qu’il aimerait disposer de magasins d’applications et d’écosystèmes Android supplémentaires dans Windows 11, tels que Google Play et le Samsung Galaxy Store.

De plus, l’ingénieur Microsoft Miguel de Icaza a déclaré que les APK pourraient être téléchargés directement sur Windows, ce qui signifie que l’Amazon Appstore ne sera pas une restriction réelle le premier jour, mais le seul magasin officiel à partir duquel obtenir des applications et des jeux Android. Cela ne serait effectivement pas différent de l’exécution ou de l’installation d’un EXE ou d’un MSI sur une installation existante de Windows 10 et ouvrirait considérablement le concept d’applications Android dans Windows 11.

Les applications Android auront-elles des limitations sur Windows 11 ?

Source : Nick Sutrich / Android Central

On ne sait pas encore comment les applications Android exécutées sur un PC Windows 11 géreront les notifications, la synchronisation des données ou d’autres fonctions cruciales que les utilisateurs d’Android aiment et attendent de l’écosystème Google Play. Google Mobile Services, ou plus communément connu sous le nom de GMS, est la vedette du spectacle dans les coulisses. Android est peut-être un système d’exploitation open source, mais le ciment qui relie tout est GMS, et Android ne ressentirait pas la même chose sans lui.

Les applications Android de l’Amazon Appstore n’utilisent pas les services Google.

Les applications Android sur l’Amazon Appstore sont conçues pour fonctionner sur des appareils Android, comme les meilleures tablettes Amazon Fire, il est donc peu probable que vous trouviez quelque chose de trop déplacé lorsque vous exécutez tout ce qui est disponible sur le Microsoft Store. Windows dispose d’un système de notification moderne depuis le lancement de Windows 10, et Windows 11 est conçu pour rendre cette expérience encore meilleure.

Certaines applications reposent sur la synchronisation des données entre les appareils pour offrir une expérience optimale. De nombreuses applications Android utilisent GMS pour ce faire, permettant des choses comme des notifications cohérentes entre les appareils Android. Les applications qui s’appuient sur GMS pour ce faire ne fonctionneront probablement pas de la même manière dans Windows, ce qui signifie que vous pourriez parfois voir des notifications en double.

Il est également possible que les applications et les jeux qui synchronisent les données enregistrées avec Google Drive (ou via GMS de quelque manière que ce soit) ne puissent pas transférer ces sauvegardes sur votre PC Windows 11. Les services basés sur le cloud ne devraient pas avoir ce problème. Il est entendu que les applications Android devraient pouvoir accéder à votre système de fichiers Windows pour lire les données, il est donc possible que certains développeurs l’utilisent comme solution de contournement.

Alors que l’Amazon Appstore propose des milliers d’applications, y compris des réseaux sociaux populaires axés sur les mobiles comme Instagram et TikTok, il est également connu pour ses applications obsolètes. Nous ne nous attendons pas à ce que cette situation change beaucoup au début, mais elle pourrait s’améliorer à mesure que de plus en plus d’utilisateurs de Windows téléchargent des applications Android.