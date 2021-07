Voici comment les applications Android sur Google Play partageront leurs politiques de sécurité

TL;DR

Google a expliqué en détail comment la nouvelle section de sécurité du Play Store affichera la confidentialité et la sécurité des applications. Vous verrez un résumé de la façon dont l’application protège les données, y compris le cryptage. Les développeurs devront déclarer ces informations à partir d’avril 2022.

Google élimine une partie du mystère de la prochaine section de sécurité du Play Store. La société de technologie a expliqué en détail comment les applications Android de Google Play devront partager leurs politiques de confidentialité et de sécurité, y compris des délais plus fermes pour le moment où ces changements peuvent (et doivent) prendre effet.

Visitez la section dans la liste Google Play d’une application et vous verrez les pratiques de confidentialité et de sécurité qui régissent vos données. Vous saurez si une application crypte les données, quelles informations le logiciel collecte et même si la sécurité a été testée indépendamment par rapport aux normes mondiales. Vous pouvez appuyer sur un résumé pour obtenir des détails, tels que les types de données collectées et leur utilisation. Google souhaite donner aux développeurs la possibilité d’expliquer pourquoi ils demandent vos informations.

Google a ajouté que les développeurs du Play Store peuvent commencer à partager des informations sur la confidentialité et la sécurité pour la section de sécurité à partir d’octobre (c’était auparavant une fenêtre générique du quatrième trimestre). Vous commencerez à voir cette section au premier trimestre de 2022, comme promis. Cependant, les fabricants d’applications n’auront pas beaucoup de marge de manœuvre après cela. Ils devront désormais déclarer ces informations à partir d’avril 2022, et pas seulement le deuxième trimestre de cette année-là.

Le but reste le même. La zone de sécurité de Google Play devrait vous aider à faire des choix plus éclairés et à vous en tenir à des applications qui respectent vos préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité. Ils pourraient également faire pression sur les développeurs Android qui sont à la traîne – cela n’aura pas l’air bien si une application ne chiffre pas vos données ou ne les partage pas un peu trop librement. Comme les prochaines restrictions de suivi des publicités de Google, cela pourrait définir un niveau de confiance de base qui n’était pas toujours présent pour les applications Android.