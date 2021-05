Voici comment les chances sont pour la finale de la Ligue des champions

14/05/2021

Le Fútbol Club Barcelona et Chelsea joueront le match le plus important de la saison. Dimanche prochain (à 21h00), ils se retrouveront lors de la finale de l’UWCL après avoir été championne de la compétition nationale. Ce sera la première fois que l’une ou l’autre équipe remportera l’UWCL. Et la première fois dans l’histoire pour un club d’avoir un champion masculin et féminin dans la liste des gagnants.

L’équipe de Lluís Cortés atteint cette finale après avoir battu le Paris Saint Germain en demi-finale. Ils ont accumulé 26 victoires consécutives en championnat, avec 128 buts en faveur et seulement 5 contre, et ils attendent la phase finale de la Copa de la Reina. C’est la deuxième finale de l’équipe, après avoir chuté il y a deux ans à Budapest. La différence est que cette fois, ce sont les favoris, leur victoire est payée à 1,75.

Chelsea s’est qualifié pour leur première finale après avoir battu le Bayern en demi-finale. De plus, Emma Hayes est la première entraîneure féminine depuis 2009. Les bleus ont déjà augmenté le week-end précédent en tant que vainqueurs de la Barclays Women’s Super League, également avec la finale de la FA Cup en attente. Avec Harder à la barre, ils recherchent leur premier UWCL. Cependant, le triomphe des Anglais a une part de 4,33. Même le nul, à 3.40, ne se rapproche pas de la victoire du Barça.

Ce dimanche deux styles de jeu s’affronteront à Göteborg. Le Barça représente l’ADN du Barça, toujours à la recherche de la domination et du contrôle du jeu. Pendant ce temps, les Anglais parient sur la verticalité et la contre-attaque. Reste à voir ce que le football prévaut dans cette finale de Ligue des champions.