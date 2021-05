Voici comment les crypto-monnaies servent de “ couverture principale ” contre l’inflation

Matt Hougan, CIO de Bitwise Asset Management, a parlé dans une interview à CNBC de l’utilisation des crypto-monnaies comme couverture contre l’inflation.

Selon les dernières données publiées hier par le Bureau of Labor Statistics, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 4,2%, la plus forte augmentation en 12 mois depuis 2008. La hausse de l’inflation a effrayé les investisseurs alors que les marchés affichaient une tendance à la baisse au cours des trois premiers jours. de cette semaine car il prend une pause aujourd’hui avec le Nasdaq en hausse de 1,3% jeudi matin.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

«De nombreux investisseurs, en particulier les investisseurs institutionnels, utilisent les crypto-monnaies comme principale protection contre l’inflation galopante. À bien des égards, il commence à remplacer l’or au fur et à mesure que les investisseurs se tournent pour se protéger contre l’inflation », a déclaré Matt.

En outre, il a ajouté qu’à mesure que les pressions inflationnistes s’intensifient, de plus en plus d’investisseurs se tourneront vers les crypto-monnaies.

Adoption institutionnelle du tweet d’Elon Musk sur la publication cryptographique

Elon Musk a tweeté hier que Tesla cesserait d’accepter Bitcoin pour les achats de véhicules en raison de l’utilisation accrue de combustibles fossiles dans l’exploitation minière de Bitcoin, ajoutant que la société ne vendra aucun de ses avoirs actuels en Bitcoin. Tesla recherchera d’autres crypto-monnaies qui consomment moins d’énergie que Bitcoin / transaction.

Matt a déclaré que les entreprises pouvaient commencer à rechercher une gamme plus large de crypto au lieu de seulement Bitcoin après le tweet d’Elon. Ethereum, le deuxième plus grand actif cryptographique, s’oriente vers un test de santé qui ne nécessite pas le même type de consommation d’énergie. Les entreprises continueront d’évoluer vers des crypto-monnaies plus sûres et plus économes en énergie en raison du potentiel des monnaies numériques à agir comme une couverture contre l’inflation.

Le tweet d’Elon Musk ne ralentira pas l’adoption des crypto-monnaies par la trésorerie des entreprises comme couverture contre l’inflation, a-t-il déclaré.