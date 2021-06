Voici comment les entreprises pharmaceutiques peuvent tirer parti du numérique pour mieux commercialiser

Les responsables de marques pharmaceutiques doivent tirer parti de l’utilisation de nouveaux outils et canaux pour ouvrir un éventail de canaux de communication indépendants.

Par Gaurav Gupta,

L’adoption du numérique dans tous les secteurs a transformé le fonctionnement des entreprises et continue de faire de même. De même, la vaste vague numérique révolutionne l’industrie pharmaceutique de 42 milliards de dollars en Inde pour un meilleur marketing pharmaceutique, une portée, une production et un développement améliorés. Bien que l’industrie pharmaceutique soit le dernier à adopter les technologies numériques, les gestionnaires de marques pharmaceutiques s’efforcent de suivre le rythme de la révolution numérique.

Là où les directeurs de marques pharmaceutiques abandonnent les techniques de marketing traditionnelles, ils sont également confrontés à une myriade de défis difficiles dans la mise en œuvre de techniques de marketing de nouvelle génération. Les sociétés pharmaceutiques ont toujours été dépendantes des activités de marketing hors ligne pour dialoguer avec les médecins et mettre en œuvre leurs stratégies de vente. L’approche traditionnelle des spécialistes du marketing pharmaceutique consistait à passer la plupart de leur temps à se rendre dans les cliniques des médecins et à attendre à l’extérieur de leurs bureaux. Cependant, les innovations technologiques bouleversent toutes les activités de marketing physique et permettent aux entreprises pharmaceutiques de modifier leurs canaux de communication avec les médecins, les pharmaciens et les distributeurs.

Compte tenu de l’état actuel du marketing pharmaceutique, un virage à grande échelle vers des initiatives numériques pour mettre en œuvre des stratégies de marketing est désormais inévitable. En fait, les supports en ligne sont désormais devenus un élément crucial du plan global de vente et de marketing des sociétés pharmaceutiques. Contrairement au scénario marketing traditionnel, les spécialistes du marketing pharmaceutique doivent passer plus de temps à comprendre les nouveaux canaux et outils pour mettre en œuvre leurs stratégies marketing. De plus, ils se renseignent également sur la compréhension des informations générées à partir des données générées numériquement pour continuer à mettre en œuvre des stratégies marketing florissantes.

Stratégies de vente et de marketing intégrées

Le Covid 19 a accéléré la transformation numérique des entreprises pharmaceutiques. Et maintenant, Pharma est un précurseur dans le changement phygital. Le modèle hybride d’interaction physique et numérique avec les médecins offre des résultats prometteurs aux entreprises pharmaceutiques en renforçant la relation médecin, distributeur et pharmacien.

En dehors de cela, les chefs de marque doivent également se concentrer sur la mise en œuvre de CRM numériques pour surveiller les engagements via des appels, des vidéos, des SMS, des e-mails et WhatsApp. Cela a également établi de nouvelles références en matière de productivité pour tendre la main aux médecins. Avec les modèles de marketing hybrides, l’engagement moyen a atteint plus de 20 médecins, de 8 à 10 médecins par jour. Ceci est principalement dû au confort accru des médecins à interagir via les canaux numériques.

Organiser des expériences différenciées pour les médecins

La communication numérique est devenue un moteur précieux du marketing pharmaceutique. Les responsables de la marque tirent également parti des capacités d’Internet et des médias sociaux, qui sont de plus en plus courantes pour les parties prenantes, pour échanger des informations sur les produits et favoriser la prestation de soins de santé proactive. En outre, il fournit également aux sociétés pharmaceutiques une mine de données pour créer de la valeur à partir de l’analyse et fournir des résultats supérieurs.

Étant donné que le nombre de points de contact physiques a diminué, les responsables de marque ont un énorme besoin d’établir des liens de communication en boucle étroite avec les médecins. L’utilisation d’outils avancés et de contenus personnalisés tels que les présentations de nouvelles études rendent l’information accessible aux médecins.

Engagement accru des patients

L’expérience et l’engagement des patients ne sont pas un nouveau concept pour les sociétés pharmaceutiques. À l’ère numérique actuelle, les patients sont devenus les défenseurs de leur propre santé. Le consommateur pharmaceutique moyen d’aujourd’hui est beaucoup plus autonome et éduqué que ceux de la génération précédente. La quantité d’informations que les responsables de marque mettent à disposition sur les ressources en ligne permet aux patients de prendre plus facilement la responsabilité de leur propre santé. Les patients à la recherche de meilleures informations et expériences sont habilités à prendre les bonnes décisions qui améliorent leur parcours de soins de santé global.

Les responsables de marques pharmaceutiques doivent tirer parti de l’utilisation de nouveaux outils et canaux pour ouvrir un éventail de canaux de communication indépendants. De plus, l’analyse des données fournit des informations pertinentes aux sociétés pharmaceutiques pour garantir la sécurité et l’efficacité des médicaments. Les capacités avancées de marketing numérique aident les responsables de marque à générer de la valeur et à améliorer l’expérience du patient.

Emporter

L’immense potentiel du marketing numérique aide les responsables de marque à identifier les besoins des médecins et à y répondre rapidement. En adaptant les modules de marketing hors ligne et numérique, les sociétés pharmaceutiques peuvent tirer parti des économies de coûts et de l’efficacité opérationnelle même après la maîtrise de la pandémie. Par conséquent, il permettra aux sociétés pharmaceutiques d’assurer une stratégie de marketing pharmaceutique efficace.

(L'auteur est le cofondateur de Navia Life Care – une startup de technologie de la santé. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

