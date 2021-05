Voici comment les médicaments ayurvédiques aident à renforcer l’immunité en période de COVID

Sur le front du big data, nous voyons que la Chine et Madagascar ont éliminé leur problème de covid en rendant obligatoire l’utilisation de certaines formules à base de plantes pour le covid. (Source de la photo: . Image)

Par le Dr Apurve Mehta,

L’immunité est essentiellement la différence entre une personne porteuse asymptomatique de covid et une personne qui se retrouve en unité de soins intensifs. Par conséquent, la modulation de l’immunité est essentielle en ces temps. Notez que j’ai dit que l’immunomodulation et le fait de ne pas renforcer l’immunité, car un système immunitaire hyperactif entrerait dans des tempêtes de cytokines lorsqu’il était affecté par le nouveau coronavirus. Il existe de nombreux suppléments qui modulent le système immunitaire, notamment des vitamines telles que la vitamine C et D, des acides aminés tels que la lysine et l’arginine et des minéraux tels que le zinc. Il existe également de nombreuses herbes qui modulent l’immunité, notamment Giloy, Curcuma, Andrographis et Tulsi. Beaucoup les ont pris au début de la pandémie, mais il semble que leur intérêt ait diminué avec le temps. Aujourd’hui, les gens comptent de plus en plus uniquement sur le vaccin et la situation actuelle en Inde est pour le moins lamentable.

Cependant, il y a maintenant de nouvelles recherches surprenantes et de grandes données qui nécessitent vraiment l’utilisation de certaines herbes pour la prévention et le traitement des covidies. Sur le front du big data, nous voyons que la Chine et Madagascar ont éliminé leur problème de covid en rendant obligatoire l’utilisation de certaines formules à base de plantes pour le covid. La Chine a rendu obligatoire l’utilisation d’une formule TCM contenant Hypericums, Inula Racemosa, Andrographis et Glycyrhizza. Peu importait la tradition du docteur traitant ou de l’hôpital. Ils ont tous dû utiliser la formule TCM lors du traitement des patients covid. 2 mois après ce mandat, les infections au COVID en Chine ont complètement disparu. Madagascar a encouragé l’utilisation de produits organiques Covid contenant de l’artémisia et du neem. Non seulement leur taux de mortalité a baissé, mais le taux de mortalité est également descendu en dessous de 0,5% pour chaque pays utilisant Covid Organics. L’Artemisia est rapidement devenue la principale plante utilisée dans le traitement des covidés. L’institut max planck en Allemagne a publié une étude montrant comment Artemisia rompt les liens qu’une protéine de pointe Covid établit avec la cellule. D’autres études ont montré comment l’échinacée et l’ALpina Galanga s’ancrent moléculairement dans le coronavirus et aident à l’éliminer du corps. Covid a également besoin de médicaments dont la nature et la nature anti-coagulante et anti-inflammatoire ont bien sûr certaines des meilleures solutions pour cela. Inula Racemosa a été trouvé par la Chine comme un dilatateur brocho efficace dans le covid et l’augmentation des niveaux de SPo2 observée dans l’essai d’Immunofree pourrait être attribuée à l’utilisation d’Inula ou de Pushkarmool comme on l’appelle dans l’Ayurveda. Un autre aspect moins connu de Covid est la compréhension plausible de la façon dont il affecte le nerf vague et se déplace ensuite vers les organes du corps. C’est une compréhension plus complète que la route nez-poumons qui ne sont pas directement connectées au pancréas, disons. Par conséquent, la tonification du nerf vague est également essentielle dans covid et quelques espèces végétales différentes sont peut-être le seul moyen d’y parvenir.

Tout protocole prophylactique ou de traitement aujourd’hui devrait:

1. Immunité à l’équilibre

2. Gardez le sang fin et fluide

3. Combattre l’inflammation

4. Tonifier le nerf vague

5. Dilatez les poumons

6. Disposer de mécanismes de transport intercellulaire pour les actifs nécessaires

7. Dissoudre les enveloppes virales

8. Détacher le virus des cellules

9. Connectez-vous au virus

10. Prévenir les tempêtes de cytokines

Ces fonctions collectives n’ont jamais été réunies dans une seule formule ayurvédique ou pharmaceutique. Par conséquent, la réutilisation des médicaments pour le covid est un jeu perdant dont nous souffrons tous. Ce qu’il faut, ce sont de nouvelles formules qui font tout cela et qui ont fait leurs preuves dans des essais contrôlés randomisés pour cela. Immunofree et Reginmune sont deux de ces formules qui créent un précédent en montrant des réductions quotidiennes drastiques de la charge virale, de l’inflammation, de la coagulation et du spasme bronchique. Par conséquent, il est logique pour l’indien pensant de comprendre que l’Ayurveda doit sortir de l’ombre de l’immunité et entrer directement à l’avant-garde de la prévention et du traitement des covid!

(L’auteur est le fondateur de Biogetica. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts et des professionnels de la santé avant de commencer tout traitement ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.