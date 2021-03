Voici comment les microplastiques agissent pour propager des bactéries résistantes dans le monde

27/03/2021 à 09:35 CET

Les bactéries résistantes aux antibiotiques insaisissables ont trouvé une nouvelle voie pour contourner les contrôles humains. Ces petits organismes sont également hébergés dans des microplastiques qui sont rejetés quotidiennement dans l’environnement par les usines de traitement. De cette façon, ils se sont répandus sur toute la planète.

Cela a été démontré par un groupe de chercheurs du New Jersey Institute of Technology (NJIT) qui ont trouvé des substances dans les microplastiques qui idéal pour la croissance de bactéries et d’agents pathogènes résistants aux antibiotiques.

Selon ces chercheurs, le processus commence précisément lorsque les plastiques sont lavés dans les éviers domestiques des maisons et que leurs petits restes se retrouvent dans les stations d’épuration des eaux usées. C’est à ce moment, lorsqu’ils sont mélangés à des boues, qu’ils forment une couche visqueuse, également appelée biofilm, qui adhère à la surface desdits fragments et permet aux microorganismes pathogènes et aux résidus d’antibiotiques de voyager avec eux.

LLa résistance aux antibiotiques est l’un des plus grands défis de notre temps. Les scientifiques se creusent la cervelle pour arrêter ce phénomène, car on estime déjà qu’en 2050 il pourrait y avoir plus de décès liés à des bactéries porteuses de gènes de résistance aux antibiotiques qu’à des cancers.

Cette nouvelle approche, décrite dans la revue scientifique Journal of Hazardous Materials Letters, a montré que certaines souches de ces bactéries ont même réussi à multiplier par 30 leur résistance aux antibiotiques tout en vivant couvertes par ces biofilms.

«Plusieurs études se sont concentrées sur les impacts négatifs millions de tonnes de microplastiques rejetés par an Ils ont des eaux douces et salées », se souvient Mengyan Li, professeur agrégé de chimie et de sciences environnementales au NJIT, co-auteur de l’article.

Cependant, comme il le souligne, «il y a moins d’études réalisées dans les espaces de traitement des eaux usées». Il convient de noter que les usines de traitement des eaux usées peuvent être des points chauds où convergent divers produits chimiques, bactéries résistantes aux antibiotiques et agents pathogènes.

«Ce que notre étude montre, c’est que les microplastiques peuvent agir comme des vecteurs [de estas bacterias], ce que ça suppose risques imminents pour les organismes aquatiques et la santé humaine dans le cas où ils contournaient le processus de traitement de l’eau », précise le chercheur.

On estime qu’une usine de traitement des eaux usées desservant une population de 400 000 habitants rejette jusqu’à deux millions de particules microplastiques dans le milieu aquatique chaque jour. Et le problème est que «la plupart des usines de traitement des eaux usées ne sont pas conçues pour l’élimination des microplastiques, elles sont donc constamment rejetées dans l’environnement», explique Dung Ngoc Pham, doctorant au NJIT et premier auteur de l’étude.

Jusqu’à 30 fois plus fort

Pour parvenir à cette conclusion, l’équipe a recueilli des échantillons de boues de trois usines de traitement dans le nord du New Jersey, qu’elle a inoculés avec différents produits en plastique. L’analyse a révélé que trois gènes, également connus sous le nom de sulfamides, qui favorisent la résistance aux antibiotiques, étaient à la hauteur 30 fois plus dans les biofilms microplastiques que dans les tests de contrôle en laboratoire avec des biofilms formés dans le sable en trois jours.

«Nous pensions que la présence d’antibiotiques était absolument nécessaire pour améliorer les gènes de résistance aux antibiotiques dans ces bactéries lorsqu’elles sont associées aux microplastiques, mais il semble que les microplastiques peuvent naturellement permettre l’absorption de ces gènes de résistance par eux-mêmes», insiste Pham. De plus, « la présence d’antibiotiques a un effet multiplicateur important », remarque-t-il.

Bien que petits, ces les microplastiques ont une surface idéale pour adhérer à toutes sortes de substances. De telle sorte que, lorsqu’elles pénètrent dans les stations d’épuration et se mélangent aux boues, des bactéries telles que le Novosphingobium peuvent accidentellement adhérer à la surface et sécréter des substances extracellulaires comme la colle. «Au fur et à mesure que d’autres bactéries adhèrent à la surface et se développent, elles peuvent même échanger de l’ADN entre elles», explique Li, qui déclare que «c’est ainsi que les gènes de résistance aux antibiotiques se propagent dans la population».

Véhicule pour antibiotiques

Les antibiotiques sont également capables de coller aux plastiques. Dans une étude récente, l’Université d’Alcalá (UAH) et l’Université autonome de Madrid (UAM) ont montré que azithromycine et clarithromycine – les antibiotiques que l’Union européenne recommande de surveiller dans l’eau – peuvent adhérer à différents types de microplastiques, en particulier le polystyrène, et être ensuite partiellement libérés.

« Il s’agit de la première recherche qui montre que l’azithromycine et la clarithromycine peuvent le faire, et c’est important, car ce sont deux des antibiotiques les plus largement utilisés pour lesquels il existe des normes européennes », explique la co-auteur de l’article Irene Verdú.

Dans cet article, les chercheurs ont déjà averti que les microplastiques trouvés dans des environnements à fortes concentrations d’antibiotiques, comme les usines de traitement, pourraient transporter ces substances toxiques vers des endroits où elles n’atteignaient pas auparavant.

Et c’est que ces microplastiques contaminés sont capables d’affecter même les organismes vivants. Dans cette même enquête, il a été constaté que les microplastiques en eux-mêmes n’étaient pas toxiques pour une cyanobactérie spécifique. Cependant, lorsqu’il était chargé d’antibiotiques, la croissance et la teneur en chlorophylle de ce micro-organisme étaient considérablement inhibées.

Articles de référence:

DOI: 10.1016 / j.hazl.2021.100014

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Algunos-antibioticos-pueden-viajar-en-los-microplasticos