Voici comment les NFT pourraient changer les industries de la télévision et du cinéma

in

Source : Adobe / Anna “Les NFT apportent une forte proposition de valeur en tant que source alternative de revenus et d’engagement du public natif numérique.” “Toutes les grandes sociétés de production étudient la possibilité d’utiliser le NFT.” Les NFT pourraient accorder le droit de voter sur le déroulement de la prochaine saison d’une émission de télévision ou l’accès à un contenu spécial qui ne peut être visionné que par les gros titres de la NFT.

Les jetons non fongibles (NFT) ont déjà commencé à s’emparer de l’industrie musicale et se tournent désormais vers le secteur du cinéma et de la télévision. Exemple concret : la série animée “Stoner Cats” a levé 8,4 millions de dollars fin juillet lors d’une vente NFT (qui donne aux manchettes le droit exclusif de regarder des épisodes), qui s’est vendue en seulement 35 minutes.

Ce n’est que le début, car les acteurs de l’industrie s’adressant à Cryptonews.com disent qu’un nombre croissant de studios de cinéma et de télévision commencent à rechercher NFT. En effet, le producteur mondial Enderby Entertainment se associé à CurrencyWorks en juin pour former VUELE, la première plateforme de visionnage et de distribution de longs métrages NFT.

Et pour beaucoup dans les industries de la cryptographie et du téléfilm, les NFT pourraient non seulement fournir une nouvelle source lucrative de marchandises, mais pourraient également aider à façonner cette industrie de nouvelles manières. Il s’agira notamment d’autoriser les petites sociétés de production indépendantes à lever des fonds, ainsi que l’utilisation potentielle de NFT pour permettre aux téléspectateurs de voter sur les développements de l’intrigue, entre autres.

« Une proposition de valeur solide »

“Comme pour tout secteur créatif, que ce soit le cinéma, la photographie ou la musique, les NFT apportent une forte proposition de valeur en tant que source alternative de revenus et d’engagement du public natif numérique”, a déclaré Alex Salnikov, co-fondateur et directeur de. produit. au Rare.com .

Tout en reconnaissant que l’espace NFT en est encore à ses balbutiements, Salnikov dit que nous avons commencé à voir de plus en plus d’adeptes des industries traditionnelles, y compris le cinéma et la télévision, expérimenter NFT, en train de les valider en tant que composante commerciale.

N’oubliez pas que, cette année seulement, le premier film nominé aux Oscars est sorti sous le nom de NFT, tandis que des géants des médias aussi grands que Fox ont commencé à explorer les opportunités d’investissement et de construction dans l’espace.

“Toutes ces actions ont un effet d’entraînement : elles incitent d’autres acteurs majeurs de l’industrie à essayer les NFT, tandis que les artistes et créateurs en herbe sont davantage inspirés pour explorer ce nouveau média passionnant”, a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Salnivok note également que Rarible a organisé une vente NFT du réalisateur primé Michael Beets, qui a eu lieu afin de collecter des fonds pour le premier documentaire au monde filmé en direct par des réfugiés du monde entier. Ce ne sont peut-être que des étapes initiales modestes, mais selon certains chiffres au sein de l’espace NFT, elles signalent un changement généralisé imminent dans le monde de la télévision et du cinéma.

« Toutes les grandes sociétés de production envisagent d’utiliser NFT pour stimuler l’engagement des fans et trouver de nouvelles sources de revenus. Les accords de licence pour les films sont complexes, il a donc fallu un certain temps pour trouver les moyens appropriés de les mettre en œuvre, mais nous espérons qu’une fois ceux-ci résolus, les NFT deviendront une grande partie de l’expérience des cinéphiles “, a déclaré Wes. Levitt, directeur de la stratégie de Thêta. Laboratoires , la société derrière Theta Network (THETA), un réseau de streaming vidéo alimenté par blockchain.

Les Le PDG et fondateur de Mintable, Zach Burks, corrobore cette image d’un intérêt croissant pour les NFT dans l’industrie du cinéma et de la télévision, suggérant que la plupart s’impliqueront d’une manière ou d’une autre.

« Je pense que nous avons déjà vu des studios de télévision et des sociétés de production s’immerger complètement dans les NFT. De CNN à Fox en passant par les studios indépendants, il y a déjà beaucoup d’activité dans l’espace », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Burks prend Stoner Cats comme exemple de la popularité des émissions basées sur NFT ou partenaires, étant donné que ce lancement a été un tel succès. En fait, la série, qui met en vedette Ashton Kutcher, Chris Rock et Jane Fonda, a déjà sorti son premier épisode, avec d’autres à venir.

Plus de contrôle et un contact plus étroit

Comme indiqué ci-dessus, les téléspectateurs potentiels doivent acheter le NFT de Stoner Cat pour accéder aux épisodes, chaque NFT coûtant 0,35 ETH (plus de 1 000 $ au moment de la rédaction). Un prix aussi élevé suggère que les TVN pourraient s’avérer très lucratifs pour les sociétés de cinéma et de télévision.

« Le premier cas d’utilisation et le plus simple est ce que la plupart des gens voient : des objets de collection numériques comme des scènes de films emblématiques, des NFT représentant des personnes célèbres ou des éléments de film, et d’autres exemples passifs », a déclaré Wes Levitt.

Cependant, au-delà de ce cas d’utilisation évident, la plupart des chiffres au sein des crypto-monnaies et du sous-secteur NFT s’attendent à ce que des objectifs plus intéressants émergent au fil du temps. Pour Cameron Chell, PDG de CurrencyWorks et co-directeur de VUELE, les NFT permettront aux sociétés de production de mieux contrôler le financement de leur travail, tout en les rapprochant de leur public.

« Notre plateforme permet à une société de production de se faire connaître. Ils peuvent décider du nombre de NFT de leur film qu’ils souhaitent distribuer et s’ils souhaitent l’emballer avec un contenu exclusif, tel que des illustrations ou des séquences en coulisses », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Chell révèle également qu’avec FLY, les cinéastes peuvent également avoir un contrôle total sur le prix et le calendrier des baisses de NFT. En plus de cela, ils sont susceptibles de devenir un outil de marketing utile qui permet aux sociétés de production de « suivre les souhaits de leur public cible ».

Cependant, au-delà de la fourniture de nouvelles sources de revenus et de financement, certains observateurs soupçonnent que les TVN conduiront à de nouveaux formats et à des expériences émergentes au sein de l’industrie cinématographique et télévisuelle.

« Les cas d’utilisation vraiment cool en sont encore à leurs balbutiements ; Pensez aux NFT qui accordent le droit de vote sur le déroulement de la prochaine saison d’une émission de télévision, ou l’accès à un contenu spécial que seuls les titres NFT peuvent voir. Ce prochain niveau d’engagement des fans est le moment où vous verrez vraiment la demande de NFT monter en flèche et changer la façon dont les fans interagissent avec leur IP préférée », a déclaré Wes Levitt.

De même, Alex Salnikov espère également que les usages du NFT au sein d’Hollywood évolueront avec le temps.

«À court terme, je m’attends à ce que davantage d’émissions de télévision et de films commencent à tirer parti des NFT pour distribuer un contenu numérique unique, lié à chaque film et émission respectifs, et expérimenter des modules complémentaires tels que des expériences, des biens physiques et du contenu exclusif. Plus tard, nous avons pu voir des choses comme des projections télévisées dans des métavers, des changements de NFT au fur et à mesure que la série évolue, des votes en chaîne pour l’avenir des personnages », a-t-il déclaré.

Pour Zack Burks, les NFT deviendront plus qu’un simple complément ou complément à la télévision et au cinéma, et finiront par devenir quelque chose qui fait avancer ou fait évoluer la production des studios de production.

« Les NFT ont beaucoup de sens en matière de télévision et de cinéma. Un moment très intéressant que je recherche est lorsqu’un studio utilise un NFT d’une manière liée à la propriété intellectuelle [propiedad intelectual] production, ce sera passionnant ! ” il a dit.

Cameron Chell de VUELE affirme également que les NFT deviendront une nouvelle façon évolutive de distribuer et de profiter des films, principalement parce qu’ils incitent à la propriété des médias numériques, après que des années de diffusion aient dévalué ces médias. Par exemple, au lieu de cibler uniquement un distributeur traditionnel ou un service de streaming, VUELE permet aux studios ou aux distributeurs de s’adresser directement aux fans avec des objets de collection numériques développés par CurrencyWorks.

“Les NFT offrent aux créateurs de nouvelles façons de forger des relations plus profondes et plus significatives avec leurs fans”, a conclu Chell.

____

Apprendre encore plus:

– Lorsque vous achetez un NFT, vous ne le possédez pas entièrement – c’est pourquoi

– Principales stratégies commerciales NFT par Arthur Hayes

– Le projet d’art NFT de Damien Hirst : ce que nous saurons quand ce sera fini

– Les NFT se vendent par millions, mais comment distinguer un diamant d’un échec ?

– Pourquoi les NFT ne sont pas seulement pour l’art et les objets de collection

– Réfléchissez à ces questions juridiques avant de dépenser des millions en NFT