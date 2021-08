in

Le Mexique reste inébranlable dans sa quête d’une médaille olympique en football. Le ‘Tri’ a battu la Corée du Sud 6-3 en quart de finale et s’est installé dans les séminaires du tournoi. L’équipe dirigée par Jaime Lozano a marqué 14 buts en quatre matchs et se positionne comme l’une des offensives les plus fortes.

Alexis Vega, Henry Martin et Sebastián Córdova ont beaucoup répondu sur le terrain, tandis qu’e, Luis Romo a brillé en attaque lorsqu’il entre dans la surface. A noter le cas d’Eduardo Aguirre, qui touche pratiquement le ballon, le ballon qui envoie au fond des filets.

Voici comment les objectifs du Mexique sont répartis à Tokyo 2020

Henri Martin – 3 buts

Sebastián Córdova – 3 buts

Luis Romo – 2 buts

Alexis Vega – 2 buts

Eduardo Aguirre – 2 buts

Roberto Alvarado – un but

Uriel Antuna – un but

En réalité, Le cas de Diego Lainez se démarque puisqu’il a fourni des passes décisives, mais n’a pas été en mesure de refléter sa contribution dans les buts, tandis que, le ‘Louse’ pourrait apporter son granit avec un coup franc qui a été passé au gardien de but du Japon.