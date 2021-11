Voici comment les voleurs trompent la police

11/11/2021

Le à 11:04 CET

Luis Rendueles

Ils sont installés en Espagne depuis près de huit ans et ce sont les meilleurs et les plus actifs voleurs de plancher. Des groupes criminels géorgiens perquisitionnent dans des maisons Barcelone, ​​Séville, Madrid, Valence, Asturies… Il n’y a pas de données sur le nombre ou le nombre d’étages qu’ils ont agressés depuis qu’ils ont été détectés. Des centaines chaque mois, selon des sources policières. Ils sont itinérants et saisonniers, ils se rendent dans une région, séjournent dans des appartements touristiques et pillent des dizaines de maisons à la recherche de bijoux, d’argent liquide et d’appareils électroniques avant de regagner leurs bases et de chercher de nouveaux horizons.

Son dernier tour est se cacher à l’intérieur des batteries de téléphones portables les crochets et crochets qu’ils utilisent pour ouvrir les portes des maisons. De plus, comme OPEN CASE l’a appris, la plupart de ces voleurs ont déjà ils n’utilisent pas de voitures à leur nom ils n’en louent pas non plus, ils préfèrent prendre un service avec chauffeur, dans certains cas détectés par la police, ils choisissent Uber lorsqu’ils vont braquer.

Fil et colle

Jusqu’à présent, ces groupes criminels utilisaient différentes astuces pour choisir leurs victimes, comme marquer avec un fil blanc ou avec quelques gouttes de colle la porte des maisons qui étaient vides et pouvaient attaquer. Ils n’utilisent pas la violence, ils cherchent des maisons vides et, s’ils sont arrêtés, il est très difficile de faire en sorte qu’un juge ordonne leur incarcération. De plus, ils changent leur modus operandi pour profiter des lacunes des lois espagnoles et éviter la prison.

Ainsi, trois citoyens géorgiens qui allaient cambrioler des appartements dans le quartier d’Alcorcón, dans la Communauté de Madrid, ont quitté l’appartement touristique qu’ils occupaient. Ils ont pris un Uber et se sont dirigés vers leurs objectifs. Ils ne portaient rien d’autre que leurs vêtements et leurs téléphones portables, au cas où la police les attraperait en chemin, ce qui s’est finalement produit.

Chestiorki (Pions)

Les agents les ont fouillés et ont démonté une bonne partie du véhicule à la recherche des outils indispensables pour faire éclater les portes des maisons. Enfin, ils ont découvert qu’ils transportaient les pics et les crochets qu’ils utilisaient pour crocheter les serrures et faire éclater les cylindres de porte cachés à l’intérieur d’un chargeur portable pour l’un de leurs téléphones portables.

Cette nuit-là, les agents ont évité une nuit de cambriolages d’appartements, mais ils n’avaient pas d’autre choix que de libérer aux trois voyageurs géorgiens. Ils ont été invités à quitter la zone et ils ont, encore une fois, pris un autre Uber et ils sont partis pour le quartier de Madrid où ils logeaient dans un appartement touristique.

Les cambrioleurs d’appartements en Espagne sont l’infanterie des groupes criminels de Géorgie. Ils les appellent Chestiorki (pions). Certains sont de jeunes hommes souffrant de problèmes de toxicomanie recrutés dans leur pays et envoyés en Espagne ou dans d’autres parties de l’Europe. Il leur est interdit de travailler honnêtement et ne doivent subvenir à leurs besoins que sur ce qu’ils gagnent de leurs vols à la maison, en plus d’enseigner le métier aux nouveaux arrivants.