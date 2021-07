Voici comment l’Espagne a fait aux Jeux Olympiques de Rio 2016

14/07/2021 à 00h57 CEST

pari

QUOTA AUX MÉDAILLES D’OR QUE L’ESPAGNE GAGNERA AUX JEUX OLYMPIQUES

vendredi 23 juillet

L’Espagne a signé des Jeux Olympiques remarquables à Rio de Janeiro après que l’expédition ait remporté 17 médailles, dont sept d’or. Le nôtre a établi un record de 22 médailles -13 d’or- à Barcelone 92 ​​et depuis cet événement un tel nombre de médailles d’or n’avait pas été remporté. Mireia Belmonte, Maialen Chourraut, le duo formé par Marc López et Rafael Nadal, Marcus Walz, le duo Saúl Craviotto et Cristian Toro, Carolina Marín et Ruth Beitia étaient les noms qui sont entrés par la porte d’entrée de notre sport.

Certaines de ces médailles comme Carolina Marín, Craviotto ou Mireia Belmonte étaient attendues, tandis que d’autres comme Beitia, Marcus Walz ou les doubles de tennis ont été de vraies surprises pour les pronostiqueurs. L’Espagne a également remporté des médailles d’argent pour Orlando Ortega, Eva Calvo, les équipes féminines de basket-ball et de gymnastique rythmique. Et des bronzes sont également tombés pour Mireia Belmonte, Lidia Valentín, Joel González, Saúl Craviotto Canoeing, l’équipe masculine de basket-ball ou Carlos Coloma.

Changements par rapport à 2016

Le bilan était extraordinaire pour une expédition qui cherchera à rééditer les succès à Tokyo, malgré les forfaits de Beitia, Joel González ou les blessures de Carolina Marín et Rafa Nadal. La barre à Rio de Janeiro était haute car il n’y avait pratiquement pas d’erreurs dans les prévisions de médailles et pour cette édition, on s’attend à ce qu’il y ait des options dans différentes catégories de voile, de golf avec Jon Rahm ou de cyclisme sur route. “Après Barcelone, cela a été l’occasion pour laquelle nous avons plus de 35 diplômes, ce qui signifie que nous avons réussi à être parmi les huit meilleurs au monde à tous ces moments. J’en donne 10 à cette équipe olympique”, a déclaré le président du Comité olympique espagnol, Alejandro White, sur le métier d’acteur.

A Rio de Janeiro, l’Espagne a connu une grande émergence du sport féminin, puisque quatre des sept médailles d’or ont été remportées par des femmes, ce qui montre clairement que le pays connaît un moment de croissance à cet égard. A Tokyo, il est prévu de poursuivre cette voie triomphale dans des Jeux qui seront complètement atypiques en raison de la pandémie de coronavirus. L’équipe olympique a cependant de bonnes raisons d’essayer de battre la barre de 17 métaux de Rio de Janeiro. Depuis le début du nouveau millénaire, l’Espagne a enregistré 20, 19, 18 et 17 médailles, donc si nous sommes superstitieux, le numéro 16 devrait être le nôtre au Japon. Croisons les doigts pour dépasser les 22 à Barcelone.