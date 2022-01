Voici comment l’ex-femme Sussane Khan a souhaité son anniversaire à Hrithik Roshan

Les fans du monde entier ont adressé leurs vœux à l’acteur.

acteur de Bollywood Hritik Roshan a eu 48 ans aujourd’hui. Les fans du monde entier ont adressé leurs vœux à l’acteur. L’ex-femme de Hrithik, Sussanne Khan, a également souhaité l’acteur sur les réseaux sociaux. Khan a partagé une vidéo de compilation de Hrithik avec leurs fils. « Joyeux joyeux anniversaire Rye. Tu es un papa incroyable. Ray et Ridz ont tellement de chance de t’avoir comme le leur. Que tous tes rêves et tes souhaits se réalisent aujourd’hui et toujours un gros câlin ! #fathersongoals », a écrit Sussane.

Hrithik Roshan et Sussanne Khan se sont mariés en 2000, peu après la sortie de Kaho Naa Pyaar Hai. Le couple a annoncé sa séparation en 2013 et a demandé le divorce l’année suivante. «Nous sommes deux personnes qui se respectent et se soucient l’une de l’autre et ont fait nos propres choix individuels. Nous sommes parents de deux merveilleux enfants et notre responsabilité reste de les protéger et de prendre soin d’eux. Rien ne peut changer cela », lit-on dans la déclaration conjointe publiée par le couple.

De nombreuses stars de Bollywood se sont rendues sur les réseaux sociaux pour adresser leurs chaleureuses salutations à l’acteur lors de son grand jour. Anushka Sharma, Shahid Kapoor, Vicky Kaushal, Katrina Kaif, Rakul Preet Singh, Bhumi Pednekar, Anil Kapoor, entre autres, ont partagé une photo de l’acteur sur Instagram avec une douce note d’anniversaire.

L’acteur Anil Kapoor a fait l’éloge de Hrithik. « ‘Hrithik, vous appartenez à une race rare d’acteurs… talentueux, incroyablement beaux, exclusivement sélectifs et follement passionnés par votre métier. Je vous ai vu aller au-delà des attentes pour perfectionner l’un des principaux instruments à la disposition d’un acteur – votre corps et votre visage… Vous livrez toujours au-delà des attentes et ce sera un plaisir absolu de partager l’espace d’écran avec vous dans Fighter… Dans l’avenir à Duggu .. Joyeux anniversaire ???? @hrithikroshan’ », a écrit Kapoor.

