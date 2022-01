Voici comment l’honorer

À la suite de la mort de Bob Saget ce week-end, de nombreux fans se souviennent autant de ses efforts caritatifs que de sa carrière dans le divertissement et la comédie. Saget est devenu un ardent défenseur des victimes de la sclérodermie après que sa sœur a été diagnostiquée avec la maladie rare. Certains de ses collègues collectent des fonds pour cette cause en l’honneur de Saget.

La sclérodermie est une maladie auto-immune rare mais parfois grave qui affecte principalement la peau et le tissu conjonctif, selon la clinique Mayo. Elle affecte généralement les femmes plus souvent que les hommes et son apparition commence entre 30 et 50 ans, lorsque la peau et les tissus conjonctifs commencent à se resserrer et à « durcir ». Saget a appris l’existence de la maladie à la fin des années 1980, selon The Hollywood Reporter, pour découvrir qu’il avait un lien personnel tragique avec celle-ci.

« J’ai reçu un appel de quelqu’un que je ne connaissais pas me demandant d’organiser une collecte de fonds comique pour une maladie que je connaissais très peu », a déclaré Saget au magazine NIH Medline Plus. « J’ai dit oui et j’ai organisé l’événement, qui mettait en vedette Ellen DeGeneres, Rosie O’Donnell et d’autres. Je ne savais pas que quelques années plus tard, ma sœur serait diagnostiquée avec la maladie. »

La sœur de Saget, Gay Saget, aurait assisté à l’événement, organisé par la Fondation de recherche sur la sclérodermie, juste pour regarder son frère jouer. Peu de temps après, elle a commencé à tomber malade et Saget a été frustré par le temps qu’il lui a fallu pour obtenir le bon diagnostic. Son ami et collègue, le Dr Luke Evnin, a déclaré à THR : « Pour entendre Bob raconter l’histoire, le parcours de Gay à travers le système médical n’était pas particulièrement positif. Elle a été mal diagnostiquée la plupart du temps, elle était malade, puis, très tard dans la progression, ils ont décidé que c’était la sclérodermie. Bob a estimé que les traitements qu’elle a reçus ne faisaient aucune différence, et il a été horrifié par tout cela. C’est un peu une histoire tragique. «

Malheureusement, l’expérience n’aurait pas été rare. Cependant, Saget s’est lancé dans l’effort pour aider à changer cela pour les autres, devenant finalement membre du conseil d’administration de la SRF avec Evnin. Evnin a déclaré aux journalistes qu’il était dévasté par le décès de Saget, car cela signifiait que le comédien ne vivrait pas pour voir son travail se concrétiser. Il pense qu’un remède est dans moins de deux décennies.

Pour honorer Saget et tout le travail qu’il a accompli pour l’organisation, la SRF a mis en place des pages Web spéciales pour les nouveaux donateurs afin de contribuer à faire une différence. Le site comprend également un long aperçu du travail de Saget avec SRF et de tout ce qu’il a aidé à y accomplir. De nombreux amis, fans et collègues contribuent à faire connaître le décès de Saget.