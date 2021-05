Voici comment Luis Miguel a découvert la romance de Michelle et Asensi

Dans la dernière biographie de Luis Miguel Il est rapporté que peu de temps après que Michelle et Alejandro ont été capturés ensemble à Los Angeles, El Sol a découvert leur relation et a cessé de parler à Asensi: « À Las Vegas, Michèle a commenté à Alexandre que son père avait déjà découvert qu’ils étaient ensemble et selon des témoins, il était très nerveux.

“… C’est évident, il vient d’apprendre que tu étais avec sa fille et ni toi ni elle ne le lui avait dit. Tu es son meilleur ami et son manager, comment veux-tu qu’il le prenne ?”, a déclaré un ami commun à Asensi quand il s’est plaint que Luis Miguel Je ne voulais plus le recevoir.

Asensi et Michelle en juillet 2008, quatre mois après la découverte de la relation. (Groupe Grosby)

À la fin, Luis Miguel et sa fille ont surmonté la situation, mais le Micky-Asensi cassé pour toujours.