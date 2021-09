Voici comment Machine Gun Kelly a réagi lorsqu’on lui a posé des questions sur le combat avec Conor McGregor

Le drame de Baker aux VMA s’est poursuivi lorsque sa performance et celle de Travis Barker dans Papercuts ont été retardées. “Machine Gun Kelly s’est enterré dans une tombe alors qu’il se préparait à jouer. Puis il est sorti de terre dans sa tombe, a quitté la scène en courant et a dit quelque chose à Travis », nous a dit en exclusivité un témoin oculaire. « Il semblait être très contrarié avant de courir dans les coulisses. L’équipe est venue et a roulé sur la tombe de MGK et l’énorme tambour de Travis hors de la scène. »

Par la suite, le batteur du rockeur Blink-182 est resté sur scène pendant “environ 10 minutes” avant de se préparer pour une autre performance. Le natif de Californie et sa collaboratrice sont montés sur scène en fin de soirée, et leurs copines les ont interprétées ensemble.

“New York, j’ai besoin que tu fasses plus de bruit pour nos futurs papas”, a déclaré Fox sur scène en portant une robe Mugler. Kourtney Kardashian, qui arborait un look cuir Olivier Theyskens, a terminé l’intro avec “Machine Gun Kelly et Travis Barker!”

Après le spectacle, les couples sont sortis en couple pour le dîner. Fox et Baker se fréquentent publiquement depuis mai 2020, tandis que Us a confirmé en janvier que Kardashian était en couple avec Barker.