Voici comment Marwin González a fait ses débuts dans les ligues mineures Astros

Le Vénézuélien du Astros de Houston, Marwin González, a fait ses débuts ce vendredi avec sa nouvelle équipe, mais dans les ligues mineures de MLB, notamment dans la filiale Triple A.

La semaine dernière, Marwin González, a accepté de revenir à l’organisation de la Astros de Houston, une équipe avec laquelle il a fait ses débuts professionnels dans le MLB, c’est pourquoi avant son appel au Grand Chapiteau, il a fait ses débuts dans les ligues mineures, jouant le Triple A.

González est revenu dans une organisation où il est bien aimé et où il s’est imposé en tant que joueur, c’est pourquoi les Astros lui ont de nouveau fait confiance après avoir été libéré par les Red Sox de Boston, lui accordant un contrat de ligue mineure.

Le Vénézuélien a fait ses débuts ce vendredi en Triple A dans le match Las Vegas Aviators (Athletics) vs Sugar Land Skeeters (Astros), étant aligné comme deuxième frappeur et frappeur désigné, cherchant à prendre de bons frappeurs à prendre en compte dans la MLB par Dusty Baker.

González est allé 3-1 avec un doublé dans la défaite 6-2 de son équipe, conduisant dans une course, marchant et retirant une fois, c’était ses débuts avec cette filiale de Los Angeles. Astros et où il espère donner le meilleur de lui-même pour revenir dans les ligues majeures.

MAR-ALLEZ, NOUS ALLONS pic.twitter.com/87IfROOm2X – Sugar Land Skeeters (@SL_Skeeters) 4 septembre 2021

Quels sont les numéros de Marwin avec les Astros dans les majors ?

795 matchs 303 points marqués 650 coups sûrs 76 circuits 292 points produits

De plus, ce joueur vénézuélien faisait partie de l’équipe Astros qui a remporté les World Series of the MLB en 2017.

On ne sait pas combien de temps il jouera dans les ligues mineures, mais il cherchera à monter le plus tôt possible pour augmenter les effectifs qu’il possède actuellement lors de la saison 2021, les mêmes qu’il a inscrits avec le neuvième des Red Sox de Boston.

Au cours de l’année académique 2021 en cours, Marwin González il a une moyenne de .202, avec 59 coups sûrs, deux circuits et 20 points produits.