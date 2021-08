Voici comment McGregor s’est cassé la jambe contre Poirier

De nombreuses fins différentes étaient attendues pour l’un des matchs les plus attendus de l’année, le Conor McGregor-Dustin Poirier. Les fans de l’UFC discutaient de son résultat depuis des semaines. Mais peu de gens pouvaient prédire que la chose se terminerait comme ce matin. La pire façon. Avec Conor McGregor sort de l’Octogone sur une civière après seul 5 minutes de combat au premier round. L’Irlandais s’est fracturé le tibia de la jambe gauche et n’a pas pu continuer, perdant le combat par TKO.

‘The Notorious’ échangeait à ce moment des coups avec son rival, essayant de le chatouiller avec ses poings. Il l’a fait d’abord avec un de droite qui a esquivé son adversaire, puis avec un de gauche qui n’a pas non plus trouvé le visage de ‘The Diamond’. À ce moment précis, Poirier a frappé sa gauche, juste en face de Conor. Là, avec son corps tiré en avant tout en s’appuyant sur sa jambe gauche, qui le soutenait, il a tiré son corps en arrière et a mis tout son poids sur cette même jambe. Mais il n’a pas tenu. Une image étrange a été produite là-bas. Le tibia de la jambe gauche mal soutenue de McGregor n’a pas tenu. Il s’est clairement plié. L’Irlandais remarqua instantanément le craquement de son os et tomba pour ne pas continuer à forcer la zone alors qu’il ouvrait la bouche avec un geste clair de douleur intense.

McGregor s’est brisé la jambe contre Poirier

Capturer

McGregor s’est brisé la jambe contre Poirier

Capturer

Dustin, loin de donner de l’air à son rival, s’est jeté sur lui pour le frapper sans s’arrêter au visage tandis que McGregor se défendait avec ses bras en forme de bouclier. Ils ont rapidement été séparés et c’est à ce moment-là que McGregor a pointé son doigt sur sa jambe.

Dustin Poirier continue de frapper McGregor, blessé

N’importe qui à sa place ne se serait occupé que de sa jambe. Le combat doit déjà être le moindre. Mais il semblait que la douleur était moins importante que son honneur et le combat qui était déjà terminé. Il était en colère car les arbitres avaient décidé de donner la victoire à son rival par KO technique et non par arrêt médical. Et il commençait déjà à réchauffer l’atmosphère en parlant d’un quatrième combat. Il était furieux de ne pas pouvoir se battre jusqu’au bout.

Conor McGregor, criant de douleur à cause de sa blessure contre Poirier

À en juger par les images, McGregor devra être absent pendant longtemps, même si nous devrons attendre la confirmation officielle et le diagnostic médical. L’Irlandais est allé sur une civière, la pire fin pour ce qui devrait être l’un des combats de l’année.

Conor McGregor, a pris sa retraite sur une civière du combat contre Poirier en raison d’une blessure

