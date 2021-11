Voici comment mesurer un téléviseur avant de le mettre dans votre maison

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Beaucoup de gens pensent que vous pouvez simplement regarder la taille d’écran annoncée d’un nouveau téléviseur pour déterminer s’il conviendra parfaitement à votre pièce désignée. Cependant, la taille annoncée n’est généralement pas la taille réelle du téléviseur. Dans cet article, nous allons vous montrer comment mesurer un téléviseur afin que vous puissiez obtenir une lecture plus précise, afin que vous puissiez le placer dans votre pièce en toute confiance.

tailles d’écran de télévision

La partie la plus importante de la façon de mesurer un téléviseur consiste à déterminer sa taille d’écran. Dans ce cas, les fabricants de téléviseurs mesurent les tailles d’écran en diagonale, d’un coin supérieur de l’écran d’un côté au coin inférieur de l’autre côté.

Cependant, ce n’est pas si simple. Si vous voyez un nouveau téléviseur annoncé comme ayant un écran « 55 pouces », il est très possible que la taille réelle de l’écran ait jusqu’à un demi-pouce de différence. Par exemple, un téléviseur doté d’une étiquette de 55 pouces peut mesurer jusqu’à 54,5 pouces. C’est parce que le fabricant du téléviseur pourrait inclure la mesure du cadre et du cadre du téléviseur dans sa taille annoncée.

Habituellement, les fabricants de la plupart des nouveaux téléviseurs incluent la taille d’affichage réelle dans leurs spécifications officielles. Si vous trouvez un téléviseur que vous aimez sur un site en ligne comme Amazon, nous vous recommandons d’essayer de trouver ces spécifications en ligne sur leur page de magasin. Si vous vous trouvez dans un magasin comme Best Buy, Walmart ou Target et que vous trouvez un téléviseur que vous aimez, nous vous recommandons également d’apporter un ruban à mesurer pour obtenir une mesure plus précise.

Vous pouvez également utiliser le ruban à mesurer pour découvrir la hauteur et la largeur d’un écran de télévision, qui sont toujours inférieures à la taille de l’écran en diagonale. De plus, presque tous les téléviseurs intelligents ont un rapport d’écran de 16:9, principalement parce que la plupart des émissions de télévision utilisent ce rapport. Au fil des ans, il y a eu quelques tentatives pour vendre des téléviseurs au format 21:9, le même que celui utilisé dans la plupart des films de cinéma. Cependant, ils ont depuis été abandonnés en raison de la faiblesse des ventes, bien que certains grands moniteurs PC soient disponibles avec des ratios 21:9.

Tailles de cadre de télévision

Comme nous l’avons mentionné, les fabricants de téléviseurs combinent parfois les tailles d’affichage et les tailles de cadre ou de lunette sur leurs téléviseurs pour atteindre la taille annoncée. Certains téléviseurs ont des cadres et des cadres plus grands que d’autres. Les téléviseurs à écran plat plus anciens ont généralement des cadres beaucoup plus grands que les nouveaux téléviseurs intelligents. En effet, certains téléviseurs intelligents haut de gamme ont à peine un cadre ou une lunette. Encore une fois, lorsque vous souhaitez mesurer un téléviseur, assurez-vous de consulter les spécifications officielles (si disponibles) qui pourraient révéler la taille du cadre ainsi que la taille de l’affichage. Il est toujours bon d’avoir un ruban à mesurer si vous magasinez dans un magasin physique pour un nouveau téléviseur afin d’obtenir des tailles précises.

Tailles des stands

Si vous n’avez pas l’intention d’installer votre nouveau téléviseur grand écran sur votre mur, vous devrez également obtenir des mesures sur le support de ce téléviseur. Certains supports sont placés au milieu du cadre inférieur du téléviseur et d’autres ont des pieds placés de chaque côté. Certaines de ces configurations de support peuvent augmenter la hauteur d’un téléviseur jusqu’à 3 pouces. Certains fabricants de téléviseurs font ce choix car certains consommateurs souhaitent mettre une barre de son juste en dessous du téléviseur.

Encore une fois, votre meilleur ami dans cette situation est votre ruban à mesurer pratique. Vous pouvez aller dans un magasin, mesurer la hauteur du téléviseur avec le support inclus et déterminer s’il s’adaptera à votre table de télévision ou à l’intérieur de votre centre de divertissement. Il est recommandé de laisser au moins deux pouces d’espace entre votre téléviseur et tout espace encadré de votre centre de divertissement. Cela inclut la profondeur de votre nouveau téléviseur.

Tailles des pièces

Que vous ayez une table pour placer votre téléviseur ou que vous souhaitiez le monter sur un mur, vous voulez vous assurer d’avoir un téléviseur assez grand pour que lorsque vous vous asseyez pour regarder votre émission préférée, vous obtenez la meilleure expérience. Si vous êtes dans un salon ou une chambre, prenez un ruban à mesurer pour trouver la distance entre votre mur ou votre table et votre canapé, chaise ou lit. Divisez cette distance par deux, et cela devrait être la meilleure taille d’écran pour votre téléviseur. Donc, s’il y a 10 pieds entre votre canapé et votre mur ou votre table de télévision, vous voudrez au moins un téléviseur de 60 pouces.

Cependant, vous pouvez certainement obtenir un téléviseur beaucoup plus grand si vous souhaitez une expérience plus immersive, et vous pouvez également déplacer votre canapé, votre chaise ou votre lit pour vous rapprocher de votre téléviseur si vous avez un téléviseur plus petit. En fin de compte, le placement final prend un peu de conjecture. Cependant, si vous mesurez avec précision un téléviseur et la taille de votre pièce, vous pouvez avoir une assez bonne idée de ce à quoi il ressemblera finalement lorsque vous installerez le téléviseur.

