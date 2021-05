Voici comment Microsoft aide l’Inde avec sa catastrophe COVID-19

Pour atténuer la grave pénurie d’oxygène en Inde, Microsoft a collaboré avec le Forum de partenariat stratégique américano-indien pour fournir des dispositifs de concentration d’oxygène aux établissements de santé en Inde. Le premier est arrivé la semaine dernière. (Photo FedEx via Microsoft)

Avec plusieurs milliers d’employés répartis sur 11 sites en Inde et beaucoup plus d’employés dans d’autres pays avec des familles en Inde, Microsoft est parfaitement conscient de la dévastation qui a ravagé le pays lors d’une deuxième vague d’infections à coronavirus.

NPR a rapporté mardi que l’Inde comptait désormais plus de 20 millions d’infections à coronavirus signalées et près de 3,5 millions de personnes qui sont activement traitées pour le COVID-19. CBS News a rapporté que la maladie a tué 120 personnes par heure en moyenne au cours des deux dernières semaines.

Alors que des images de bûchers funéraires en feu sont diffusées dans le monde entier, le système de santé du pays est dans un état d’effondrement en raison de la pénurie de lits d’hôpital et du manque de fournitures vitales.

Prendre part: Dans un article de blog mercredi, Kate Behncken, responsable de Microsoft Philanthropies, a expliqué ce que le géant de la technologie basé à Redmond, dans l’État de Washington, fait pour prendre soin de ses employés en Inde et aider à répondre aux besoins urgents de la communauté au sens large.

Behncken a déclaré que Microsoft Philanthropies se concentre sur les moyens d’utiliser sa technologie, ses ressources et sa voix pour aider, et elle a énuméré quatre mesures immédiates prises:

Lancement du Groupe de travail mondial sur la réponse aux pandémies: Avec un certain nombre d’autres entreprises, Microsoft aide la Chambre de commerce américaine et la Business Roundtable à lancer le Groupe de travail mondial sur la réponse aux pandémies. Le partenariat public-privé est conçu pour fournir à l’Inde des fournitures médicales essentielles, des vaccins, de l’oxygène et d’autres aides vitales. Le président de Microsoft, Brad Smith, siège au comité directeur du groupe.

Faire face à la pénurie d’oxygène: Dans le cadre du groupe de travail ci-dessus, et grâce à un don financier important de Microsoft Philanthropies, Microsoft s’est associé à d’autres entreprises pour acheter 1 000 ventilateurs indispensables pour les hôpitaux en Inde. La société travaille également à fournir 25 000 dispositifs de concentration d’oxygène aux établissements de santé en Inde.

Soutien financier aux associations: Grâce au programme de dons des employés de Microsoft Philanthropies, les employés aux États-Unis et dans le monde se sont mobilisés pour aider et ont contribué plus de 3 millions de dollars aux organisations travaillant sur le terrain en Inde. Chaque dollar versé par les employés aux organisations de secours sera égalé par Microsoft.

Aide technique et assistance technique: Reconnaissant le besoin d’outils technologiques permettant le travail à distance, la collaboration et la communication, y compris au sein du gouvernement et des organisations travaillant pour répondre à la pandémie, Microsoft veille à ce que chaque organisation commerciale et gouvernementale en Inde ait un accès gratuit à toutes les capacités de Microsoft Teams à mesure qu’elles réagissent. aux conditions changeantes sur le terrain.

Messages des meilleurs leaders technologiques: Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a exprimé son chagrin dans un tweet le 25 avril.

J’ai le cœur brisé par la situation actuelle en Inde. Je suis reconnaissant que le gouvernement américain se mobilise pour aider. Microsoft continuera d’utiliser sa voix, ses ressources et sa technologie pour soutenir les efforts de secours et soutenir l’achat d’appareils de concentration d’oxygène critiques. – Satya Nadella (@satyanadella) 26 avril 2021

Le PDG d’Amazon Web Services, Andy Jassy, ​​a tweeté mercredi qu’Amazon faisait également partie du groupe de travail mondial de la Chambre des États-Unis.

Amazon a rejoint le groupe de travail mondial dirigé par @USChamber pour aider à trouver et à livrer du matériel médical en Inde. 1000 ventilateurs sont en route vers les hôpitaux locaux en Inde et les 100 premiers arrivent aujourd’hui. Les défis en Inde continueront de se concentrer – une aide supplémentaire est en cours https://t.co/5JAZegAjqp – Andy Jassy (@ajassy) 5 mai 2021

Réponse de la communauté de la région de Seattle: D’autres membres de la grande communauté américano-indienne de Seattle, à forte intensité technologique, se sont également mobilisés de différentes manières pour tenter d’aider à faire face à la crise.

Le Seattle Times a rapporté lundi les efforts menés par Lalita Uppala, directrice exécutive des Indian American Community Services, basée à Bellevue, dans l’État de Washington, et Uma Raghavan, l’entrepreneur technologique et cadre qui a précédemment fondé la start-up de Seattle Integris. Le Times a déclaré que Raghavan avait compilé des informations de contact et des liens vers des services en Inde et orienté les gens vers des endroits pour donner de l’argent et des équipements de protection individuelle.

L’ingénieur logiciel Microsoft Prarthana Sannamani a également été incité à l’action et a créé un site Web COVID Resources India. Le site oriente les gens vers des outils de réseaux sociaux qui recherchent des ventilateurs, des lits d’hôpitaux, de l’oxygène et d’autres besoins dans diverses villes indiennes, a rapporté le Times.

Regarder l’augmentation des infections au COVID-19 en Inde a d’abord rempli Sannamani d’un sentiment d’impuissance et l’a amenée à réfléchir à la façon dont elle pourrait aider.

«Vous le voyez, mais vous êtes tellement déconnecté», a déclaré Sannamani au Times à propos de son sentiment d’impuissance. «C’est vraiment une sensation étrange. J’aurais aimé être là pour faire quelque chose en personne.