Voici comment Microsoft Teams a accidentellement interrompu les appels d’urgence 911 dans Android

Le mystère de la façon dont Microsoft Teams a cassé la numérotation d’urgence 911 sur les téléphones Android est désormais clair. Le rédacteur technique principal d’Esper, Mishaal Rahman, est passé à Medium avec un compte rendu détaillé et détaillé de la façon dont l’interaction entre les équipes et Android parvient à briser l’une des choses les plus critiques qu’un téléphone puisse faire.

Si vous l’avez manqué, la semaine dernière, un propriétaire de Pixel s’est adressé à Reddit pour décrire un véritable cauchemar : alors que leur grand-mère semblait avoir un accident vasculaire cérébral, les tentatives de composer le 911 sur un Pixel 3 ont échoué. Le téléphone était « bloqué », les empêchant de raccrocher pour composer à nouveau, et des recréations ultérieures ont révélé que l’appel n’avait peut-être jamais été connecté, même si le téléphone a signalé avoir envoyé la position du client aux services d’urgence. Heureusement, une ligne fixe était également disponible et un deuxième appel 911 (réussi) a été passé.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Quelques jours plus tard, Google a révélé qu’une « interaction involontaire » entre Android et l’application Microsoft Teams était à l’origine du problème, affectant certains clients qui avaient installé l’application mais n’étaient pas connectés. Les clients ont été avertis de désinstaller et de réinstaller l’application pour atténuer le problème s’ils répondaient à ces critères entre-temps, et des correctifs de Microsoft et de Google étaient prévus. Maintenant, sur la base d’une compréhension détaillée de ce qui s’est mal passé, nous savons comment ces correctifs se manifesteront probablement au niveau du code. En collaboration avec @linuxct, @Za_Raczke, Kieron Quinn, Luca Stefani, Matheus Kiser et James Woglom, Rahman a travaillé sur les détails techniques derrière les problèmes.

Essentiellement, les applications téléphoniques sur Android doivent indiquer au système qu’elles sont capables de passer et de passer des appels – en plus de cela, elles doivent dire au système qu’elles peuvent gérer les appels d’urgence. Cela garantit que la fonctionnalité d’appel fonctionne correctement (et les applications peuvent gérer cela de plusieurs manières). Malheureusement, lorsque vous essayez réellement de passer un appel d’urgence, la logique du système peut s’interrompre en raison de deux problèmes distincts.

Lorsqu’Android dresse sa liste d’éléments pouvant passer des appels d’urgence, il extrait de la liste qui peut passer n’importe quel appel, pas seulement les appels d’urgence. Ainsi, l’application Microsoft Teams finit par être prise en compte pour les appels d’urgence alors qu’elle ne devrait pas l’être.

En soi, ce n’est pas un problème, cependant. La logique suivante dans Android devrait toujours choisir d’autres options par-dessus de toute façon ; Les équipes ne peuvent pas passer d’appels d’urgence, et la logique en tient compte même si la liste initiale ne le fait pas. Mais il y a un autre bogue qui peut survenir : si trop de choses sont enregistrées pour passer des appels d’urgence, la logique qui régit ce qui est choisi peut se heurter à un problème de dépassement ou de dépassement d’entier, interrompant le tri et provoquant l’échec/le verrouillage de l’appel d’urgence. en haut. (Le mécanisme précis ici n’est pas certain car il se répercute sur d’autres systèmes plus difficiles à analyser, mais les débordements peuvent être désordonnés et casser les choses de manière imprévue.)

Les chances que ce dernier bogue soit déclenché sont vraiment faibles. Microsoft Teams devrait s’inscrire sur cette liste un nombre ridicule de fois pour que cela soit probable (et même dans ce cas, ce n’est pas garanti, juste une chance qu’il soit déclenché). Sauf que c’est exactement ce qui se passe. Chaque fois que l’application Microsoft Teams démarre ou que votre téléphone redémarre et que vous n’êtes pas connecté, Teams s’enregistre à nouveau sur cette liste. (Si vous êtes connecté, cet enregistrement se produit une fois – la logique derrière cela a à voir avec l’application qui génère de nouveaux identifiants uniques si vous ne l’êtes pas.)

Microsoft Teams peut finir par s’ajouter à cette liste tant de fois que ce problème à faible pourcentage de chances devient beaucoup plus probable, augmentant les chances qu’un appel d’urgence échoue.

Tout cela peut encore sembler être un cas de coin, mais ce n’est pas le cas. Si vous êtes déconnecté de force en raison de quelque chose comme une politique de sécurité d’entreprise ou un bogue avec l’application, toute cette série de problèmes peut être déclenchée. Samsung a également repéré le problème quatre jours avant le rapport client d’origine qui a commencé tout ce cycle d’actualités, en soumettant un correctif à la fin d’Android.

Étant donné qu’une partie de ce problème réside en fin de compte dans la fonctionnalité de téléphonie d’Android, et puisqu’il n’est pas mis à jour en tant que module principal, un correctif pour le problème du côté de Google n’arrivera que le 4 janvier (probablement la date à laquelle les correctifs de janvier 2022 arriveront) . Microsoft a également déclaré qu’il mettrait à jour Teams pour réduire les risques de déclenchement d’un bogue, et cela a commencé à se déployer.

Il y a d’autres détails curieux dans le rapport complet, comme le fait que ce problème ne devrait survenir que sur Android 10 et versions ultérieures. Si vous êtes curieux de savoir pourquoi et que vous avez les compétences techniques pour le gérer (comme le font probablement de nombreux développeurs), jetez un coup d’œil au rapport complet – c’est assez fascinant.

Google Pay apporte la prise en charge du tap-to-pay et de Wear OS dans quelques nouveaux pays

Payez avec votre montre dans 40 pays

Lire la suite

A propos de l’auteur

Ryne Hager (2860 articles publiés)



Apparemment un rédacteur en chef, en réalité juste un mec bavard qui creuse dans la technologie, aime Android et déteste les pratiques anticoncurrentielles. Son seul regret est de ne pas avoir acheté de Nokia N9 en 2012. Envoyez des conseils ou des corrections par e-mail à androidpolice dot com.

Plus de Ryne Hager