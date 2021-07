Voici comment Miguel Alemán Magnani a sauvé la carrière de Luis Miguel

“Une série télévisée sur sa vie n’était pas seulement une entreprise en soi, mais elle pouvait générer un effet d’empathie qui multiplierait le reste des entreprises, accélérerait les délais de récupération attendus et relancerait avec force le chanteur vers une nouvelle étape réussie avec un a. nouvel album et une tournée marathon qui garantirait le retour de l’argent », racontent les biographes dans le livre Oro de rey.

Toño Mauri, Luis Miguel, Miguel Alemán, Carla Alemán et Yuri. (Qui classe.)

Après l’avoir convaincu, ce qui ne lui a pas coûté beaucoup de travail, la société de production Gato Grande est créée et Miguel Aleman Magnani passa à l’étape suivante du plan : payer les dettes de Micky, éviter son effondrement définitif et, bien sûr, l’éloigner de la prison, sur laquelle il était sur le point de marcher en 2017.

Quant à la biosérie, Miguel Aleman Il est le producteur exécutif depuis la première saison et le projet a toujours vie. La deuxième saison a été diffusée cette année sur Netflix et, selon les rapports, la troisième saison a déjà été enregistrée, dans laquelle on s’attend à ce que ses romances les plus célèbres soient racontées : Marguerite Fuentes, Mariah Carey, Mirka dellanos et peut-être Aracely Arambula.

Luis Miguel, la série. (Autorisation : Netflix.)

Les biographes de l’artiste et les médias financiers s’accordent sur la même chose : Allemand réussi à convaincre Carlos Slim [presidente del consejo de administración de Telmex] déjà Carlos Bremer [Presidente del consejo y CEO de Value Grupo Financiero] d’intervenir dans le sauvetage d’El Sol.

«Nous avons parlé de Miguel Alemán, Slim, Luis Miguel et moi de la possibilité d’un plan où il y aurait une confiance et ils pourraient rejoindre les gens avec qui ils étaient mal lotis; pour les dédommager des dégâts et pour que tout le monde s’implique dans le plan de sauvetage”, avait-il déclaré à l’époque Bremer.

Christian O’Farrill, Miguel Ángel Torruco, Luis Miguel, “El Canelo” Álvarez, Miguel Alemán Magnani, Carlos Bremer et Carlos Slim Domit. (Twitter)

L’accord était le suivant : chacun d’eux devait investir 5 millions de dollars. En pas moins de deux ans, ils récupéreraient l’investissement et recevraient 5 % d’intérêt pour atteindre une fiducie de 15 millions de dollars. Luis Miguel apporterait 3 millions de plus. Alejandro Soberon, président et chef de la direction de l’Inter-American Entertainment Corporation [CIE], a également participé à ce projet en planifiant la tournée.

L’accord a été conclu en 2017 avec une photo emblématique prise à Las Vegas, lors d’un combat de Saul “Canelo” lvarez Oui Julio César Chavez. Dans l’image apparaissent Christian o’farrill, Miguel Torruco, Luis Miguel, Propre “Canelo“, Miguel Aleman Magnani, Carlos Bremer Oui Carlos Slim Domit.