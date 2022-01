Voici comment NASCAR construit une piste jetable d’un million de dollars dans le LA Coliseum

Course NASCAR au LA Coliseum en 2022

La course Clash d’ouverture de la saison NASCAR se déroulera sur une piste temporaire construite dans le LA Coliseum en 2022. La course d’exposition présente environ 20 des meilleurs pilotes.

Est-il difficile de construire une piste NASCAR temporaire dans un stade de football ? À peu près la même chose qu’un bâtiment permanent.

La construction d’une piste d’un quart de mile à l’intérieur du LA Memorial Coliseum est en cours. (NASCAR)

New Valley Construction de Phoenix, en Arizona, est en train de paver tout le terrain à l’intérieur du LA Memorial Coliseum pour le NASCAR Busch Light Clash de février lors de la course d’exposition d’ouverture de la saison du Coliseum.

La piste d’un quart de mile ne sera utilisée que pendant un week-end, puis démolie pour remettre l’installation dans son état d’origine.

La piste a été conçue avec l’aide d’iRacing. (NASCAR)

Steve Boscardin, l’exécutif de New Valley en charge du projet, a déclaré à Fox News Autos qu’il suivait à peu près la même procédure que s’il posait une surface à long terme. La grande différence, c’est qu’il met des couches protectrices de plastique et de contreplaqué sur le terrain avant de poser une base de terre de six pouces sur le dessus.

Il a fallu 500 camions pour le faire, ce qui, selon Boscardin, était délicat en raison du tunnel étroit disponible pour traverser. 70 autres semi-remorques ont dû livrer 1 560 tonnes d’un mélange spécial d’asphalte haute performance qui nécessite un équipement spécial pour le pavage.

Boscardin a déclaré qu’il ferait quatre pouces d’épaisseur, plutôt que les cinq pouces qu’ils utiliseraient pour une installation permanente. La société a précédemment travaillé avec NASCAR sur des projets à Homestead-Miami et Phoenix Raceway.

La piste n’aura que deux semaines pour préparer et durcir avant la course du week-end du 6 février, ce qui est environ la moitié du temps normal, mais il ne s’attend pas à des problèmes.

500 camions de terre ont été nécessaires pour couvrir le champ. (Meg Oliphant/.)

Des barrières temporaires, comme celles utilisées sur un circuit urbain, seront installées pour définir l’ovale, qui a été conçu à l’aide de simulations menées sur la plateforme iRacing. Une voie des stands ne sera pas nécessaire car le Clash se composera de plusieurs courses de chaleur courtes et d’une course principale non-stop.

Dès que ce sera fait, l’équipe commencera à déchirer la surface et à transporter par camion l’asphalte et la terre, qui seront tous réutilisés pour d’autres projets.

Le prix exact n’a pas été révélé, a déclaré le vice-président des services marketing de NASCAR, Patrick Rogers, au Sports Business Journal.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

NASCAR n’a pas encore confirmé s’il reviendra en 2023, mais Boscardin sera prêt s’il le fait et attend avec impatience l’événement de cette année.

« Je pense que ça va être une explosion. »