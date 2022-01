Voici comment Netflix veut vous empêcher de partager le compte avec des personnes qui ne vivent pas avec vous

Netflix est le plateforme de streaming la plus populaire au monde et aussi le plus partagé par ses utilisateurs. Les 17,99 € que les frais Premium coûtent par mois, ont amené de nombreuses personnes à partager les coûts et partager le même compte. Netflix est conscient de cette pratique et sait aussi qu’il en perd de l’argent. Pour cette raison même, la plateforme agit pour éviter que le même compte puisse être partagé entre des personnes qui vivent dans des lieux différents. Malgré le fait que les comptes Netflix soient conçus pour les personnes qui vivent dans la même maison, le fait que leur quota premium permet une utilisation sur quatre appareils en même temps, incite de nombreux utilisateurs à se tourner vers la famille et les amis pour partager les dépenses.

Netflix a décidé de mettre fin à cette pratique après une première avis en mars 2021 dans laquelle il informait des conditions de son service : « Si vous n’habitez pas avec le titulaire de ce compte, vous avez besoin de votre propre compte pour continuer à visualiser le contenu « , ils ont informé de nombreux clients.

Afin de confirmer que l’utilisateur habite avec le titulaire du compte, Netflix a demandé un vérification par un code. Cependant, une fois la loi faite, le piège a été fait et demander le numéro du propriétaire d’origine du compte a résolu le problème.

Il semble qu’à l’heure actuelle, la plateforme demande à nouveau le code à certains utilisateurs, ce qui a provoqué pas mal de blagues sur les réseaux sociaux, puisque certains d’entre eux ont affirmé qu’ils n’avaient plus de relation avec le titulaire du compte. Tout un problème.